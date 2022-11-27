幕後／誰補蔣萬安席次？明起立委補選登記　民眾黨初步共識「不派人」

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲交棒失敗，台北市長首都之戰由國民黨蔣萬安獲勝，隨後緊接著是2023年1月8日的中山、北松山立委補選；有黨內人士觀察，民眾黨台北市黨部主委林國成有意參戰，但據了解，民眾黨27日上午召開臨時會議，黨內已傾向不推派人選。

國民黨推派的立委蔣萬安以57萬5590票贏得台北市長，民進黨推派的前衛福部長陳時中獲43萬4558次之，第三名則是黃珊珊34萬2141票。面對蔣萬安早已請辭台北市第三選舉區（中山、北松山）的立委，中選會日前已宣布將在2023年1月8日舉辦補選，並於28日起開放登記。

國民黨部分，外界點名2名松山信義區的台北市議員王鴻薇、徐巧芯，但兩名強力女將皆表態無意願，徐巧芯甚至還在28日登記日飛出國；而王鴻薇也提及了此次未選市議員連任的王浩，王浩語帶保留地說交由國民黨主席朱立倫決定。

而民進黨則傳出30日由中常委互推代理主席人選後，再進行提名作業，目前除了已有意願爭取提名的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、台北市議員阮昭雄外，角逐連任失利的台北市議員梁文傑也被評為潛在人選，動向受矚目。

▲台北市議員林國成。（資料圖／記者林敬旻攝）

有民眾黨黨內人士私下透露，成功將中山、大同台北市議員交棒給女兒林珍羽的林國成，有意挑戰中山、北松山立委補選；且26日晚間民眾黨在台大醫院國際會議中心舉辦「開票之夜」時，黨主席柯文哲約於晚間8時50分到場，並在9時30分左右離開，此時僅剩下部分黨員、少數媒體在現場，林國成卻以與志工致意說法趕到現場，並接受媒體訪問。

不過，林國成接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，目前仍要等待黨中央決議，地方選舉才剛選完，先待1、2天由黨中央進行規劃。

據了解，民眾黨27日上午召開臨時中常會，討論範圍包括中山、北松山立委補選，民眾黨秘書長謝立功稱看到報載提及林國成姓名，中常委便一同討論是否要參與此次立委補選，身為黨主席的柯文哲皆未表示意見，最終未達成結論，初步共識為不推派人參選，但因只是初步討論意象，最終仍得交由選決會認定。