畢生餘願再當立委！　羅淑蕾：北市補選若獲徵召義不容辭

▲國民黨前立委羅淑蕾今表態願投入北市立委補選。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／台北報導

九合一大選於26日落幕，國民黨候選人蔣萬安確定成為下屆台北市長，由於他選前就已辭去立委一職。因此，緊接著台北市第三選區（中山、北松山）立委補選即將登場，對此，曾連任三屆的前國民黨立委羅淑蕾今（27）日明確表態，若國民黨願意徵召將「義不容辭」，並指出畢生餘願就是再擔任立委，將許多未盡完成的法案逐一修法完成。

針對立委缺額，中選會定於明年1月8日投票，11月28日至12月2日受理登記申請。目前，民進黨已有前市黨部主委吳怡農、市議員阮昭雄表態參選，而國民黨內呼聲高者如北市議員王鴻薇、徐巧芯今均表態不參選，而同樣被視為具備即戰力的羅淑蕾則表達強烈參選意願。

根據《自由時報》報導，羅淑蕾接受採訪時表示，整體選情雖屬艱困，但自己可以戰、不畏戰、也願意戰，只要黨徵召將「義不容辭」，並直言「畢生餘願就是再擔任立委」，針對食安法、有線電視分組付費辦法等未盡完成的法案逐一推動修法完成。

羅淑蕾提到，此次補選時間僅短短1個月，須靠組織戰才能勝選，而國民黨本身有基層組織外，自己還有會計師公會、中山區地方服務等在地實力，近來也有許多里長等基層勸進聲浪不斷，因此有高度參選意願，但後續仍看黨的安排，若能推出更為優秀人選、幫國民黨贏選戰，都會予以支持。