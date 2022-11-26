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逼婚男友引殺機！她遭分屍35塊棄屍森林　2年前曾報警仍難逃死劫

▲▼逼婚男友引殺機！她遭分屍35塊棄屍森林　2年前曾報警仍難逃死劫。（圖／翻攝IG）

▲莎拉達2年前曾遭嫌犯威脅要「碎屍萬段」，沒想到真的慘死男友手下。（圖／翻攝IG）

記者王佩翊／編譯

印度孟買一名信奉印度教的27歲女子與穆斯林男友相戀多年，但因遭到父親阻攔，她憤而與戀人私奔，怎知近日卻遭到男友分屍並棄屍森林。根據警方調查，男方早在數年前就有家暴傾向，而被害人也曾報警，但是不久後又以兩人已經和好為由銷案。此次嫌犯疑似是因不滿女友逼婚，才會引發殺機。

根據印度媒體報導，27歲的莎拉達（Shraddha Walkar）多年前在職場上認識28歲的阿福塔（Aftab Poonawala），兩人隨即墜入愛河，然而由於莎拉達的家族是信奉印度教，而阿福塔是一名穆斯林，因此兩人的戀情遭到女方家長阻攔。為此，莎拉達最終私奔，並從孟買搬到德里與男友同居。

阿福塔5月18日因不滿女友不斷逼婚，因此憤而勒死對方，並將莎拉達的屍體切割成35塊放進冰箱，每隔一段時間再將其中一部分棄置到荒野外餵狗。莎拉達的友人發現已經數個月聯絡不上她，因此通知莎拉達的父親。被害人父親11月8日上門找人，卻發現女兒住處大門深鎖，因此通報警方，整起分屍案才曝了光。

警方表示，阿福塔的屋內有一個300公升的冰箱，疑似是專門用來存放莎拉達的屍塊，並在每晚凌晨將屍塊拿出去丟。警方隨即將阿福塔逮捕，而他被逮後也坦承犯案。警方在附近森林找到部分殘骸，但仍需經過進一步的檢驗，才能得知是否為莎拉達的遺體。除此之外，也出動了金屬探測器，以搜尋阿福塔的作案兇器。據悉，阿福塔曾受過專業的廚師訓練。

兩人的共同友人聲稱，莎拉達與阿福塔經常發生爭吵，而阿福塔其實早就有過施暴經歷。莎拉達2020年曾經報警指控男友威脅要殺了她，更稱要將她「碎屍萬段」。不過警方表示，當時受理案件不久之後，被害人便以兩人已經和好為由，要求銷案，怎知2年後竟真的遭到男方分屍。

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