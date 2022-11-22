義大利旅遊「注意小偷」！　駐外館示警：最近頻傳國人遭竊

▲疫情逐漸趨緩，國際旅遊慢慢復甦，而最近駐義大利代表處也發現，國人在義大利旅遊屢傳遭竊情形，提醒國人到義大利旅遊務必注意自身財物。（圖／駐義大利代表處）



記者陶本和／台北報導

在國際疫情趨緩之際，台灣的邊境管制也逐漸鬆綁，越來越多國人已經出國或開始籌劃出國，但我駐義大利代表處最近發現，國人在義大利旅遊期間，屢傳遭竊、財物損失等情形，光是一個周末的同一天，米蘭就發生4起急難救助事件。因此，我駐外單位也特別提醒國人，務必注意自身財物，若有需要可以撥打緊急聯絡電話。

台灣的防疫措施已經調整為與病毒共存，邊境管制也持續在鬆綁，而國際間的疫情也開始趨緩，已經悶了將近三年的許多國人都迫不及待可以出國遊玩。最近，已經有許多人出國，或是已在籌劃出國行程，而台灣跟義大利米蘭之間的直飛航線也啟動，這讓台灣到義大利觀光、旅遊的情形持續升溫。

不過，駐義大利代表處最近發現，近來國人來義旅途期間，其個人證件、財物等失遭竊或誤入網路交友軟體而蒙受財物損失，甚至影響人身安全的案例也明顯增加，近期甚至有周末同1天在米蘭地區發生4起急難助事件情形。

因此，駐義大利代表處特別提醒國人，到義大利旅行觀光或留學期間，請務必注意個人財物及人身安全，如有發生緊急需要協助案件，可撥打駐義大利代表處緊急聯絡電話+39-366-806-6434，駐處將提供諮詢及必要協助。