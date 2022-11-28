口罩第一階段鬆綁要來了！薛瑞元透露：今年應該可以過個好年

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續降溫，「口罩到底何時鬆綁」是目前大眾最關注的議題，但至今中央流行疫情指揮中心仍還未做相關宣布。衛福部部長薛瑞元今上午受訪時透露「可以很樂觀的預期，今年應該是可以過個好年。」

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者陳煥丞攝）

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這波本土疫情過後，指揮中心已在11/14起將確診者隔離改為5+n，也考慮戶外口罩鬆綁。指揮中心指揮官王必勝日前透露，口罩研擬會分三階段鬆綁，第一階段會以戶外為優先，不過針對無法和不特定對象保持社交距離的地方，可能會另訂規定，室內部分則還要看狀況，看看是不是要改成正面表列場所才要戴口罩，不過這是第二階段的問題。

有關口罩第一階段鬆綁是否會在今日下午公布？薛瑞元表示，口罩還是由指揮中心宣布，「不過要跟全國民眾講，防疫成果已經逐漸浮現，可以很樂觀的預期，不管是新曆或舊曆，應該是可以過個歡樂的年。」至於被問及是否認為相關防疫成績被污蔑？他仍強調「這是各自解讀，但可以預期今年可以過個好年。」

在口罩鬆綁方面，主要大方向是室外跟室內，但是有哪些例外場合，包括大型活動如演唱會等可能會另訂規定。王必勝也曾透露會有第三階段，會改為「建議」戴口罩但不強制。相關鬆綁措施仍有待指揮中心記者會公布。

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