　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸抗議潮延燒北京武漢成都　居民要求防疫鬆綁要自由

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸多地因不滿過度防疫紛紛爆發抗議行動，在上海、北京、武漢、成都等大城市都出現人潮聚集，居民喊著口號，要求自由與人權。

▲▼上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」。（圖／路透社）

▲上海市民再聚烏魯木齊路，怒吼要警察「放人」。（圖／路透社）

中央社報導，湖北武漢示威民眾走上街頭抗議，途中和武警爆發衝突，期間有民眾和警方交涉，試圖向警方明理並表達訴求。路透社指出現場有數百人聚集。

▲▼上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」。（圖／路透社）

▲抗議持續到夜間，市民與警方對峙。（圖／路透社）

北京方面，清華大學學生喊出抗議口號，要「民主法治，表達自由」，抗議活動從白天到夜晚，民眾在散步的熱門地點亮馬河畔放置鮮花點燃燭火，表達對新疆烏魯木齊火災10死罹難者的哀悼。

上海「烏魯木齊中路」抗議活動持續，現場人群要求警方釋放前一晚逮捕的示威民眾，不過中國大陸社群網路消息傳出，除陸續有抗議者被警方或便衣強行帶走外，抗議地點的路牌「烏魯木齊中路」也被取下。

此外，廣東省廣州市海珠區赤沙村的村民，也因受不了防疫措施，集體要求村委會解封，官方則回應只要滿足「連5天核酸檢測陰性、健康碼綠碼、所在樓棟連3日無新增病例」的人員，接受3天集中健康監測後，做好個人防護前提下，可以閉環轉運到市內或市外目的地。

海珠區官方也在27日晚間發布通告，從隔日起優化疫情防控措施，將縮小防控範圍。

不過官媒《人民日報》當天仍維持官方立場，要求民眾「堅定信心」，並指中國防控政策經得起歷史考驗，是效果最好的防控措施。

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
白石吊橋2人墜落！　1死1失蹤
選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光
王子、郭雪芙爆低調煲愛！　朋友合照悄露餡…男方護愛封口原因曝
何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處
韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵
明年1月內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台
《全明星》爆霸凌…郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」！他落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海人聚「烏魯木齊路」抗議新疆10死案　官方把路牌拆了

陸抗議潮延燒北京武漢成都　居民要求防疫鬆綁要自由

月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

上海再爆示威！市民槓警激動喊「放人」　北京清大學生也掀抗議潮

上海烏魯木齊路又出現示威　民眾對警方人牆大喊「放人！」

穿人字拖逛超市！她「踩到櫻桃」滑倒摔成傷殘十級　超市要賠70萬

昆山要求跨省人員「落地檢」　第二天起「3天3檢」不得外出

他潛入別人家「寄生9個月」　偷菜、煮飯「完全沒被發現」

蘭州人怒了！　21歲PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

上海人聚「烏魯木齊路」抗議新疆10死案　官方把路牌拆了

陸抗議潮延燒北京武漢成都　居民要求防疫鬆綁要自由

月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

上海再爆示威！市民槓警激動喊「放人」　北京清大學生也掀抗議潮

上海烏魯木齊路又出現示威　民眾對警方人牆大喊「放人！」

穿人字拖逛超市！她「踩到櫻桃」滑倒摔成傷殘十級　超市要賠70萬

昆山要求跨省人員「落地檢」　第二天起「3天3檢」不得外出

他潛入別人家「寄生9個月」　偷菜、煮飯「完全沒被發現」

蘭州人怒了！　21歲PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

冬天來了！今年首波寒潮爆發　強冷空氣明晚到

「用嘴呼吸」更易感冒！醫證實4大問題：還會引起蛀牙、口臭

新竹霞喀羅古道健行！2登山客雙雙墜白石吊橋　1死1失蹤

北投公園捕獲「野生2大戲劇男神」！精壯胸肌全被拍　私下照曝光

賓士將推「新7人座休旅」！小改款GLS外型、內裝升級更豪華

綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

德國逼和西班牙保生機　但球員缺席記者會恐遭巨額罰款

地方喊「高虹安選上就罷免」　綠揭她光應付2事就夠傷腦筋

執政犯太多錯！　矢板明夫憂「討厭民進黨」壯大：中國見縫插針

何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處

恩愛19秒！小三柴黏愛人親摟抱　正宮蒐證錄影「激情畫面」笑翻

大陸熱門新聞

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

上海又示威　市民激動喊「放人」

他寄生別人家9個月　偷菜、煮飯都沒被發現

上海烏魯木齊路又現示威　對警喊：放人！

陸抗議潮多地開花　居民要求防疫鬆綁要自由

上海人聚「烏魯木齊路」抗議新疆10死　路牌被拆了

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

按摩被按破脂肪瘤　她半個腎被切掉

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

更多熱門

相關新聞

輸哥國晉級危險了　森保一：對不起日本

輸哥國晉級危險了　森保一：對不起日本

日本今天面對哥斯大黎加，未能重演首戰在下半場逆轉德國贏球劇本，反倒以0比1輸球，晉級16強難度大增，賽後日本教頭森保一表示，「除了被進球，比賽就像我們想的那樣控制住了」、「對不起支持我們的日本球迷。」

日本清球失誤！哥斯大黎加1比0險勝

日本清球失誤！哥斯大黎加1比0險勝

快訊／陳椒華：請辭時代力量黨主席

快訊／陳椒華：請辭時代力量黨主席

日本上半場僅2次射門比哥國少皆「掛蛋」

日本上半場僅2次射門比哥國少皆「掛蛋」

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

口愛「15個危險動作」！醫示警：千萬別刷牙

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

小商人世足下注「3台點鈔機數不完」賺爆

張蘭護汪小菲真報案：為社會除害！

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面