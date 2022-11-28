陸抗議潮延燒北京武漢成都　居民要求防疫鬆綁要自由

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸多地因不滿過度防疫紛紛爆發抗議行動，在上海、北京、武漢、成都等大城市都出現人潮聚集，居民喊著口號，要求自由與人權。

▲上海市民再聚烏魯木齊路，怒吼要警察「放人」。（圖／路透社）

中央社報導，湖北武漢示威民眾走上街頭抗議，途中和武警爆發衝突，期間有民眾和警方交涉，試圖向警方明理並表達訴求。路透社指出現場有數百人聚集。

▲抗議持續到夜間，市民與警方對峙。（圖／路透社）

北京方面，清華大學學生喊出抗議口號，要「民主法治，表達自由」，抗議活動從白天到夜晚，民眾在散步的熱門地點亮馬河畔放置鮮花點燃燭火，表達對新疆烏魯木齊火災10死罹難者的哀悼。

上海「烏魯木齊中路」抗議活動持續，現場人群要求警方釋放前一晚逮捕的示威民眾，不過中國大陸社群網路消息傳出，除陸續有抗議者被警方或便衣強行帶走外，抗議地點的路牌「烏魯木齊中路」也被取下。

此外，廣東省廣州市海珠區赤沙村的村民，也因受不了防疫措施，集體要求村委會解封，官方則回應只要滿足「連5天核酸檢測陰性、健康碼綠碼、所在樓棟連3日無新增病例」的人員，接受3天集中健康監測後，做好個人防護前提下，可以閉環轉運到市內或市外目的地。

海珠區官方也在27日晚間發布通告，從隔日起優化疫情防控措施，將縮小防控範圍。

不過官媒《人民日報》當天仍維持官方立場，要求民眾「堅定信心」，並指中國防控政策經得起歷史考驗，是效果最好的防控措施。