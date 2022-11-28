上海人聚「烏魯木齊路」抗議新疆10死案　官方把路牌拆了

▲上海市民聚集烏魯木齊中路抗議，官方未回應抗議訴求，反將路牌拆下。（圖／翻攝推特「@remonwangxt」）

記者張靖榕／綜合報導

新疆烏魯木齊大樓24日發生火警導致10人死亡，外界質疑過度的防疫措施包括「封門」不讓人進出，是悲劇無法挽回的原因。事件引發中國大陸多地抗議上海市民更齊聚「烏魯木齊路」示威，不過官方一夜逮捕近「2大車」的民眾後，又傳出把抗議地點「烏魯木齊中路」路牌拆下，想移除現場抗議活動的「象徵」。

中國大陸社群網路內部流出的消息，在推特上被廣傳，反諷「上海政府移除烏魯木齊中路的路牌，真是大智慧啊，佩服。」一張上海市民在烏魯木齊路拍下的照片顯示，至少3名頭戴工程安全帽的男子，在眾人面前拆下「烏魯木齊中路」的路牌，當場帶走。

▼路牌被扔棄在路旁。（圖／翻攝推特「@remonwangxt」）

烏魯木齊火災事件引發多個大城市示威抗議，上海之外，包括北京、武漢、成都也有示威人群聚集，向警方要求自由與人權。北京、南京、西安等大陸多間大學也出現學生掀起抗議活動。

事件起因於新疆烏魯木齊24日發生的一場社區火災，該社區疑似因過度封控，甚至「封門」導致延誤居民逃生和救災人員進入的黃金時間，最終造成10人死亡9人輕重傷悲劇。

上海市民26日晚間自發聚集在烏魯木齊中路哀悼罹難者，當天深夜開始，聚集的民眾漸漸增加，不少人開始高喊「新疆解封」、「全國解封」、「不要核酸，要自由」等口號。