5次誤差不超過1％！北市「選戰章魚哥」神預測…卻讓「他」大崩潰

▲「選戰章魚哥」天玉里能否再續傳奇，備受各界關注。（示意圖／CTWANT提供）

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決定未來4年政治版圖的九合一大選在今（26）日投票，被譽為「選戰章魚哥」的台北市士林區天玉里，能否再次發揮神力同樣備受關注。不過，曾經連續5次候選人得票率與全市得票率誤差值，僅在1至0.5％之間的天玉里也有失準的時候，還讓上屆市長候選人丁守中因此質疑選舉結果，引發當時各界議論。

據中選會選舉資料庫網站顯示，天玉里從2008年、2012年、2016年三次總統大選，以及2010年、2014年的二次台北市長選舉中，都開出與實際開票結果誤差僅1到0.5％的驚人數字，堪稱台北市、甚至全台灣政治版圖的縮影。值得一提的是，據台北市士林區戶政事務所最新統計數字，天玉里今年3月的戶數為3423戶、人口總數8659人，其中3972人為男性、4687人為女性。

不過，正因為天玉里的開票結果堪稱「明燈」，一旦「失準」就會遭到特別檢視。例如2018年台北市長選舉，柯文哲在天玉里以39.9％得票率小輸丁守中的42.03％，但市長選舉最後仍由柯文哲勝出，讓對選舉結果不滿的丁守中，認為天玉里開票向來精準，一度據此不承認敗選，讓天玉里躍上全國版面。而此次天玉里能否再續傳奇，同樣受到各界關注。

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