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綠2024共主成形！賴清德選黨主席？　幕僚激辯

民進黨九合一選舉慘敗，意外加速黨內總統接班人選討論進度，賴清德目前最被看好。

▲民進黨九合一選舉慘敗，意外加速黨內總統接班人選討論進度，賴清德目前最被看好。

圖文／鏡週刊

九合一大選落幕，民進黨繼2018年再次遭遇重大挫敗，總統蔡英文辭去黨主席職位，但慰留閣揆蘇貞昌，隨之而來的黨主席補選，不但可能牽動內閣調整，更攸關2024總統提名，民進黨形同提前進入蔡英文接班人選討論。本刊調查，副總統賴清德目前聲勢領先黨內其他人，被點名可能角逐總統初選的對手包括桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍，都在九合一選舉受傷，也加速讓2024定於一尊，但擁賴人馬對賴是否應角逐黨魁補選看法南轅北轍，賴是否以副總統之姿參與黨魁補選，恐讓派系角力一觸即發。

▼繼2018年之後，蔡英文再為地方選舉失敗請辭黨主席。

繼2018年之後，蔡英文再為地方選舉失敗請辭黨主席。

「請大家繼續支持小英總統，我們敗而不潰，大家要把台灣穩住，面對疫後經濟的挑戰，形勢還是很嚴峻。」衛福部前部長陳時中代表民進黨角逐台北市長失利，26日開票當晚，他在競選總部舉行記者會承認敗選，並恭喜對手蔣萬安，同時對台下的民進黨支持者喊話，希望大家繼續團結支持中央執政，「我們不能一次地方選舉的失敗，而亂了陣腳。」

黨內幕僚向本刊透露，蔡英文認為此次選舉人選多由她一手主導提名，選舉結果當然也應該由她負起責任，才最符合責任政治常理；若主席未辭，黨內陷入互相責怪、抓戰犯，反不利於選後團結，因此，最後拍板以「辭主席、慰留行政院長」作為選後止損點，希望中央執政的蔡蘇體制維持穩固，撐起空間讓黨機器在最短時間內重整隊伍再出發。

▼民進黨丟失北台灣唯一直轄市桃園，成為外界認定敗選的重要指標因素。圖為桃園市長鄭文燦。

民進黨丟失北台灣唯一直轄市桃園，成為外界認定敗選的重要指標因素。圖為桃園市長鄭文燦。

本刊調查，儘管綠營包括代理主席陳其邁、嘉義縣長翁章梁等縣市長，在選後口徑一致表態力挺內閣團隊，但各派系對內閣調整隊形已有初步共識，時間點可能落在立委補選或農曆年前立法院會結束後。屆時包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、前交通部長林佳龍都被點名有機會。

至於眾人關注的黨主席補選，本刊在選後向一位賴嫡系公職探詢賴參與黨魁補選的意向，該人士語帶玄機表示：「賴要不要投入補選，內部確實曾經沙盤推演，幕僚還曾激辯過，最後還是要由賴自己拍板。」無論賴之後是否參選，都可能進一步牽動隨之而來的內閣調整。

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