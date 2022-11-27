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停車被店家招牌狠刮「反遭求償」爆傻眼　他見1關鍵：妳不是第1個

一名女網友透露，自己日前將愛車停在頭份鎮東民一街順向白線路邊，但因倒車視線死角，導致車頂邊緣被店家的招牌刮出一道痕跡，因為沒有保險，只能自己吞下，沒想到卻還遭店家求償。（圖／翻攝臉書社團《爆料公社》）

▲一名女網友透露，自己日前將愛車停在頭份鎮東民一街順向白線路邊，但因倒車視線死角，導致車頂邊緣被店家的招牌刮出一道痕跡，因為沒有保險，只能自己吞下，沒想到卻還遭店家求償。（圖／翻攝臉書社團《爆料公社》）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，自己日前將愛車停在頭份鎮東民一街順向白線路邊，但因倒車視線死角，導致車頂邊緣被店家的招牌刮出一道痕跡，因為沒有保險，只能自己吞下，沒想到卻還遭店家求償，讓她相當傻眼。

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一名女網友在臉書社團《爆料公社》PO文透露，自己日前把愛車停在頭份鎮東民一街順向白線路邊，倒車時因為視線死角，車頂邊緣被店家的招牌刮出重重一痕，但因為她沒有保乙式險，因此只能自己吞下；沒想到店家卻跑出來向她求償，理直氣壯表示原PO撞到他們的招牌，「我絕對不是第一個受害者，屋主還理直氣壯要我賠，因為我撞倒他們家招牌⋯⋯難道這樣無法可管？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「看他角落包成這樣...妳肯定不是第一個撞到的了」、「招牌主人居然不認為自己架設的位置有問題，還要別人賠錢？」、「招牌角角的豐功偉業戰績肯定大豐收，看上面貼了一層又一層的膠帶」；也有人建議原PO直接檢舉，「很明顯是他要賠你，既然他想玩，你就報警跟他玩，順便看看他的店有沒有違法增建或者逃漏稅之類的」、「請檢舉，招牌依法規定要高4.6米才行，已經違法了」。

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