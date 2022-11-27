何志偉自爆被逼當眾道歉！　示警「往下看會很恐怖，很恐怖」

▲何志偉談民進黨敗選，在節目上痛哭 。（圖／翻攝自雅琴看世界）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委何志偉稱陳時中競選團隊讓黑道、殺人犯進入核心，罕見在節目上哽咽痛批「黑道在核心，難怪選情會核爆」。事實上，何志偉昨晚在節目上還加碼抖出不堪回憶，自己曾被一位有黑道背景的人士，逼得向中常會上的所有人道歉，他更預言選後黨內氛圍「只會更恐怖，會很恐怖」。

何志偉昨晚在政論節目《雅琴看世界》上表示，「黨內有人幹他是『死小孩』，自已聽了也是一笑置之」，不過讓他記憶深刻的是，自己曾在中常會上被一位有黑道背景的人，逼得在現場向大家道歉。

何志偉指出，2021年全國槍擊案多達上百件，平均每4天台灣就出現有人開槍，詐騙集團更是遍地開花，他當時要求應盡速處理詐騙案，若沒成效有人應該下台，因為這件事情，在某次中常會上，他被逼著向所有人道歉，現場幕僚也在。

▲何志偉自爆，曾被黑道背景人士逼迫在中常會上道歉 。（圖／翻攝雅琴看世界）

主持人張雅琴詢問何志偉，是哪一位人士有黑道背景且逼迫他在中常會上道歉？何志偉秒答「他姓黃，同時也是中常委，這樣就好了」，張雅琴則立刻回應「那就是黃承國！」何志偉並未否認。

何志偉痛批，當時他為了呼籲相關單位能重視國內治安、開槍事件、詐騙集團問題，而舉行記者會，豈料「上午才開完記者會，下午被逼著道歉，這是什麼東西啊？」

針對民進黨敗選，何志偉認為「這一場選舉往下看，只會越來越恐怖，會很恐怖」，他也強調黨內不必找戰犯，但是該離開的人就該離開，不能繼續待著了，因為這些人只會慣性的犯錯以及不斷地傷害我們。

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