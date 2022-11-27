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快訊／花蓮規模5.5地震「國家級警報」大響　鄉民驚喊：晃到嚇醒

▲▼11/27日01時38分地震規模5.5。（圖／）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣東部海域27日凌晨1點38分發生規模5.5地震，震源深度35.2公里，最大震度花蓮縣4級。地震發生後，有許多網友表示有收到「國家級警報」，也有網友在批踢踢說「被晃到嚇醒」、「花蓮好晃，直接搖醒」、「台中有感」、「彰化好搖」、「直接被搖醒」、「突然震一下」。

中央氣象局公布各地震度

● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮、水璉、磯崎、銅門、西寶
3級：花蓮市、西林、秀林、光復、太魯閣、紅葉、和平
2級：富里、玉里
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大、埔里、日月潭、玉山
2級：國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市
1級：魚池
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、南澳、武塔
2級：南山、大同、蘇澳、冬山、牛鬥
1級：內城、宜蘭市、頭城
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、成功、東河
2級：海端、池上、利稻
1級：鹿野、卑南、臺東市、綠島、達仁、蘭嶼
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、大城、員林
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：土庫、麥寮、四湖
2級：草嶺、古坑、斗六市、水林
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
1級：大埔
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、中壢、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：五峰、峨眉、關西、竹東、竹北市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭、南庄、苗栗市、竹南
1級：三義
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店
1級：雙溪、新北市、五股、淡水、五分山
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：東山、楠西、善化、新化、佳里、永康、七股
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市、新埤、南灣
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市

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▼花蓮凌晨5.5地震，有許多網友收到國家級警報。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼國家級警報（圖／翻攝自記者爆料網）

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