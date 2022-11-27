快訊／大選完地震！花蓮01:38發生規模5.5地震　最大震度4級

▲花蓮縣近海27日凌晨1時38分發生規模5.5地震。（圖／氣象局）
記者鄒鎮宇／綜合報導
2022九合一大選剛落幕，花蓮縣近海27日凌晨1時38分發生規模5.5地震，震央位於花蓮縣政府南方15公里，位於花蓮縣近海深度35.2公里，最大震度為花蓮縣地區4級。
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮、水璉、磯崎、銅門、西寶
3級：花蓮市、西林、秀林、光復、太魯閣、紅葉、和平
2級：富里、玉里
● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大、埔里、日月潭、玉山
2級：國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市
1級：魚池
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、南澳、武塔
2級：南山、大同、蘇澳、冬山、牛鬥
1級：內城、宜蘭市、頭城
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、成功、東河
2級：海端、池上、利稻
1級：鹿野、卑南、臺東市、綠島、達仁、蘭嶼
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、大城、員林
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：土庫、麥寮、四湖
2級：草嶺、古坑、斗六市、水林
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
1級：大埔
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、中壢、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：五峰、峨眉、關西、竹東、竹北市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭、南庄、苗栗市、竹南
1級：三義
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店
1級：雙溪、新北市、五股、淡水、五分山
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：東山、楠西、善化、新化、佳里、永康、七股
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市、新埤、南灣
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
地震發生後，許多網友紛紛在《ETtoday新聞雲》貼文下方分享，「台中有晃，嚇我一跳」、「我真的以為頭暈」、「彰化有大」、「花蓮很搖，搖很久捏」、「真晃，台北有感」、「雲林有感」、「高雄我在12樓，有搖」。
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