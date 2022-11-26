黃偉哲連任成功　感謝台南市民讓進步的城市繼續前行

▲台南市長選舉結果，由黃偉哲連任成功，黃偉哲感謝所有市民朋友，對於競選對手，謝謝他們所提出的一些好的政見，他會作為接下來施政的重要參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長選舉結果，由黃偉哲連任成功，黃偉哲感謝所有市民朋友，對市府團隊的支持，別人給的建議要好好的思考及參考、檢討，對於競選對手，包括謝龍介議員，許忠信教授，吳炳輝先生及林義豐總裁，都謝謝他們，在這場的競爭中，謝謝他們所提出的一些好的政見，他會作為接下來施政的重要參考。

黃偉哲感謝競選團隊，陳唐山主委，黃崑虎、林聖哲總幹事，還有韓良誠團長，還有我們所有的各區的立委，包括賴惠員、郭國文、陳亭妃、王定宇、林俊憲、林宜瑾等立委，都分別在他們的選區中發揮極大的影響力，非常感謝他們。另外，執政團隊，市府人員，還有黨部潘主委，還有所有競選總部人員。

黃偉哲說，選舉到現在應該差不多結束了，但是接下來的市政，馬上就要持續的推動，我們將在未來的任期中間持續努力，希望締造更好的施政成績。尤其在未來，我們還有全國運動會，還有台灣燈會，還有許多迎接台南400年的重大活動，感謝各位，他感謝所有市民朋友們，以及競爭的對手，謝謝各位感謝。

黃偉哲說，投票率南部還是比北部高，估計起來上次是63.8％，這次是58.9％，所以估計起來大概少了將近5％，感謝支持他的朋友們，大家熱情與鼓勵，是黃偉哲繼續打拚的動力；感謝沒有支持他的朋友們，大家批評與指教，他都會虛心接受，成為更好的市長，造就一個更好的台南。

由於蔡英文總統、賴清德副總統以及行政院蘇貞昌院長的大力支持，中央和地方齊心齊力，締造了台南的進步。在故鄉打拚、血液才會沸騰，親愛的市民朋友們，我們會檢討改進，承諾一個宜居而光榮的城市，開創發光發熱的台南時代。