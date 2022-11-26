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「超人把拔」突破新北最綠選區連任成功！他嘆：新人沒上很可惜

▲▼ 超人把拔」王威元再獲連任。（圖／記者戴上容攝）

▲ 超人把拔」王威元再獲連任。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市第四選區（三重、蘆洲）被外界公認最綠選區，此次共16人參選，應選9席，選情大爆炸情況下，國民黨只有新北市議員王威元、黃桂蘭突破重圍再次連任，王威元表示，市長侯友宜在三蘆地區得票超過15萬票，但是國民黨議員只上2席，新人都沒上，實在非常可惜。

新北市議員王威元說，「政績會說話！」自己從基層里長做起，而且在議員任內早在政府全面安裝冷氣前，就已經率先爭取三光國小、光興國小、正義國小、厚德國小、五華國小等學校裝冷氣。

另外，他也強調自己推動原本地圖空白的疏洪道，變成享譽全國的熊猴森樂園，成為三重地標，去年更加碼爭取海世界水樂園， 四年任期增加公托、加碼青年租金、改善人行道以及推動全國首創老屋換居計畫，腳步未曾停歇。

面對這次選戰，王威元說，這次選舉特別的地方市長侯友宜在三重蘆洲大贏3萬2千票，總得票來到15萬1千多票，但國民黨議員總票數才8萬票，比上屆低，自己也比上屆少了將近1萬票，議員的席次只有現任的黃桂蘭跟王威元當選，兩名國民黨新人很認真但卻都沒有當選，實在非常可惜。這次的選舉結果很適合做專題研討，市長跟議員得票數怎會落差將近一倍，值得玩味。

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