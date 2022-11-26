彰化「女力」對決！王惠美連任成功　從政以來9連勝

▲彰化縣長王惠美連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

3年前王惠美時任立委角逐縣長大位，慘遭白綠夾殺，喊出「改造彰化，翻轉命運」，大勝綠營前縣長魏明谷，今年再以《美好彰化We're Going》，與現任民進黨立委黃秀芳《幸福芳程式》競選，開票至晚間7時50分，也以25萬票對18萬票，自行宣布當選連任，這是王惠美從政以來贏得的第9場勝利。

民進黨今年7月徵召彰化縣第二選區立法委員黃秀芳參選下屆縣長，與爭取連任的縣長王惠美來場「女力」對決，黃秀芳長期耕耘北彰基層，要得到南彰選民認同，必須要有同黨籍民代的大力挹注，而南彰化長年為藍營把持，短短143天要拿下彰化，確實不容易。

為了要拿下縣長寶座，黃秀芳從南彰到北彰、從北彰到南彰，不斷的拜票聽取支持選民的聲音，她也曾公開抨擊王惠美一上任棄辦台灣燈會，對前朝校長遴選結果不認帳，保守施政讓縣民找不到光榮感，重大工程一再流廢標，影響縣政發展，這些都是可以改變的。

王惠美執政4年來，彰化縣在產業發展，青年就業，社會福利，教育文化，交通都計，環境保護等各方面，都有明顯的進步，有70項全國首創，212項全國第一，但因為原物料大漲、缺工缺料，重大工程經費飆漲，被對手砲轟流標王，但事實證明，「彰化市鐵路高架化」在今年1月3日已進入實質開發階段，號稱「彰化史上最困難的道路興建工程」的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」也已經發包動土。王惠美數度在公開場合為縣府基層同仁不捨抱屈，憾動人心。

地方人士分析，369敬老金全面發放及取得台灣燈會主辦權成為綠營主攻議題，王惠美並沒有停發369敬老金，因財政不允許才改為排富，魏明谷369跳票3年，等到第4年要選舉前才發，魏自己開的政見，現在竟然要叫別人負責，還敢說要用綠能稅來發，之前中央就已經拒絕了，如果中央真的願意全額支持經費，那表示全台綠能縣市也就必須比照辦理。

其次王惠美「彰化要捷運」的訴求，不少鄉親為王惠美叫屈，任何一條捷運可以4年就蓋好？一重大的公共工程，從評估、先期規劃、核定、動工、完工、營運， 至少要花15年以上，也深信彰化西南角需要翻轉的必要。

地方人士指出，黃秀芳此次角逐縣長寶座全縣走透透，總統及副總統多次下彰化拉抬選情，被外界視為是為2024年的總統及立委大選提前暖身，但每次的維安都造成擾民，或許也是綠營未能扭轉戰局的原因之一。