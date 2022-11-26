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「一屍五命」哪個縣市最不意外？　選民一面倒：南北雙霸天躺著選

▲▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

▲2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

記者許力方／綜合報導

九合一大選全台各縣市候選人陸續宣布當選，截至今晚8時，北北基桃、花東等11縣市由國民黨候選人自行宣布當選，南高等4縣市則由民進黨候選人自行宣布當選，鄉民好奇「哪一個縣市最不意外？」底下一面倒直指南台灣2大縣市「根本躺著選」。

台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、新竹縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、連江縣11縣市長候選人，由國民黨候選人率先自行宣布當選，幾乎等於拿下北台灣「一片藍天」，也確定了印證民進黨立委高嘉瑜曾經預言，林智堅論文門、球場爭議，恐會造成北北基桃竹選情「一屍五命」，她也因此被形容是先知、神預言。

▼陳其邁選前之夜大進場，現場湧5萬人支持。（圖／地方中心攝）

▲▼陳其邁選前之夜大進場，妻子吳虹陪同在旁。（圖／地方中心攝）

▲▼陳其邁競選總部開票現場。（圖／記者許宥孺攝）

至於民進黨自行宣布當選的縣市則包括台南市、高雄市、嘉義縣、澎湖縣4縣市，其中台南市長候選人黃偉哲對上國民黨謝龍介，自開票以後一路纏鬥，以小幅度領先，驚險到最後才自行宣布當選；高雄市候選人陳其邁則是一路領先，並在將近晚間8時自行宣布連任成功。

選情迅速明朗，有新竹人不禁發文問卦「哪個縣市最不意外？」他認為新竹縣藍成這樣，即使8年前全台翻盤，新竹縣也是穩穩地，這次選舉依舊是不意外「新竹縣真的沒救了嗎？」底下鄉民則一面倒回答「暖」、「高雄啊」、「暖市」、「問就是高雄」、「嘉南高也可以獨立建國了」、「台南就算NN8去選還是躺著選」、「高雄台南啊，躺著選都能上」。

另外也有不少鄉民直指「台北，死忠到不行」、「新北台中基本上連開始都不用開始」、「新北，毫無懸念屌虐」、「台北新北」、「雙北藍人太多，根本早就決定。」

▼全台陸續開票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼九合一大選 開票 投票所 計票。（圖／記者屠惠剛攝）

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