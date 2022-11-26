王浩宇見開票數字崩潰「真的落後很多」持續關注3地區：繼續加油

▲王浩宇難過發文。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一大選今（26日）下午4時準時開票！民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書PO文，無奈表示「真的落後很多，台派投票意願低落」，稍早他還公布封關後的內部民調，數據直指張善政領先所有候選人，看到數據已經很悲傷，現在看到開票結果更難過，但他仍不放棄，「持續關注：台南、屏東、澎湖」。

王浩宇在臉書PO文，「我一直說實話，一直被罵唱衰。看到資料已經很難過，還要承受各種情緒，如果這幾天有態度不好的地方，要跟大家說聲抱歉。我們一起繼續加油。」接著他又PO一篇文，「持續關注：台南、屏東、澎湖」。

貼文曝光，不少網友留言，「桃園應該就是輸掉了」、「真的好慘」、「這次，真的會跌破眼鏡」、「目前局勢非常不利」、「屏東真的跌破眼鏡」、「希望台南換人做做看」、「北台灣應該是失守了」。不過，也有不少網友安慰他，「盡力而為，4年後再搶回來」、「桃園只能4年後再來了」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元