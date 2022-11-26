帶手機進投票所...姊姊急事來電　台中男秒噴3萬元

▲▼監察員日領2350元，該不該提醒選民禁帶手機，才不會讓選民被罰3萬元。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市54歲黃姓男子上午9點多到豐原高商投票，忘了身上有帶手機而進入，說巧不巧，就在投票時，他的姊姊打來，頓時鈴聲大作，違法事證明確，最低可罰3萬元。

九合一選舉今天進行，各個投開票所都零星發生違反選罷法案件，其中發生最多的是把手機帶進投票所內。

70歲何姓女子將手機帶入投開票所且未關機，在圈選區內手機突然響起，她還接起電話；54歲的黃姓男子忘了身上有帶手機，在短短的1分多鐘，不巧他的姊姊打電話來，他馬上接了起來，還通話了大約30秒，當場被監察員發現報警。

另外2件，86歲張姓男子經選務人員提醒不可攜帶手機進入，張男表示手機已關機，不料，張男要將選票投入票匭時，手機竟然大響；37歲李姓男子攜帶手機在投票時公然錄影，明顯違法。

根據選罷法第65條規定，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。違者可依第106條，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

由於有民眾質疑，監察員為何沒有提醒，1名不願具名的選委會人員表示，上述這些把手機帶進投票所的民眾，事證明確，應該都會裁罰3萬元，但還是建議修法強制監察員要提醒。