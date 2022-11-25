當選讓你當鄰長！台中抓到25幽靈人口「全住空屋」　候選人收押

▲台中檢警破25名幽靈人口，遷入戶不是空屋就是倉庫，如何住人？該里里長已收押。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

明天就是九合一選舉，台中檢警仍積極查賄，24日查獲台中市中區林姓現任里長，找了相識2、30年的25名老友，央求他們從各地遷入選區，然後再找3名友人名下的空屋作為遷入戶，林男還對其中1名好友允諾「如果當選，讓你做鄰長」，檢方認為林男行徑大膽，無視法令，向法院聲請羈押禁見獲准，此件為台中涉賄人數中第1個被押的候選人。

台中刑警大隊偵五隊獲報，有25人分從各地遷入中區某里，而且全集中在6個戶籍，疑似幽靈人口，昨天出動80人兵分多路搜索，並帶回包括林姓里長等26人，搜索時發現，6間房子不是空屋、倉庫，就是里辦公處、里活動中心，裡面空盪盪的，怎麼可能住人？

警方表示，遷入戶籍的25人，以及出借空屋的屋主都說，他們和林姓里長是認識20多年，甚至40多年的老朋友，朋友開口，很難拒絕，大家都說沒有拿錢，純粹是遷戶口幫朋友連任，不過，有1名從烏日遷來的民眾則說，里長有承諾，如果當選，讓他當鄰長。

警方說明，鄰長每月只有2000元車馬費，以及1份免費報紙，如今卻要面對虛偽設籍的罪名，可判5年以下有期徒刑，因小失大。

檢方複訊後，認為林姓里長行徑大膽，且有串供之虞，依違反選舉罷免法第99條、刑法第146條規定，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘25人分別1萬至3萬元不等交保，且限期遷回原戶籍。