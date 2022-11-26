出門忘了帶身分證　許淑華延遲14分鐘投票...心情很輕鬆

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選今天進行投票，因天氣放晴，各投開票所一早就湧現排隊人潮；國民黨南投縣長候選人許淑華今天表定9時10分前往戶籍地所在的南投市三玄宮投開票所投票，不過出門後因忘記帶身分證、折回家拿取，延遲14分鐘抵達，她表示昨天雖然很晚睡，但依法停止連月競選活動後覺得很輕鬆、也換上日常服飾，期待與南投鄉親以歡喜的心情迎接勝選。

▲許淑華赴南投市三玄宮投開票所投票。（圖／記者高堂堯攝，下同）

許淑華表示，選舉這幾個月來精神確實都蠻緊繃的，今天有放鬆了一些、抱著愉快的心情來投票，畢竟盡人事聽天命、已向所有選民訴求未來施政的藍圖，今天就看選民的決定了；她坦承會擔心自己的得票率，不過這一陣子在地方勤走、聽到鄉親的回饋，幹部也回報各鄉鎮投票所投票情況踴躍，對開票結果很有信心，「我們也準備好了，進入縣政府後就會立即推動所有縣民交付的工作。」

許淑華透露，今天到凌晨2點多才睡，因為過了昨晚10點不能再進行任何選舉活動，就想了一下上任後要做哪些工作，「不過今天體力、精神狀態都是很好的」，加上不能再穿競選服飾、回復正常的衣裝，強調「輕鬆一點、歡喜一點」，期待下午能和鄉親一起迎接分享好成績、好消息。

許淑華說，投完票後會到鄰近鄉鎮，像選情較穩定、比較少上去的鹿谷竹山，給辛苦的志工打打氣、表達感謝，加上下周就要開始規劃謝票行程，也去了解一下各地狀況。