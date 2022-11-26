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新竹縣周江杰、楊文科各完成投票　強調平常心與尊重縣民決定

▲▼新竹縣長候選人周江杰今天（26日）上午牽著女兒到竹東鎮東孝社區活動中心投開票所投票。（圖／周江杰辦公室提供）

▲新竹縣長候選人周江杰今天（26日）上午帶著還在唸小學一年級的女兒，手牽手走到投開票所外，他再自己進去投票。（圖／周江杰辦公室提供）

記者潘姿吟／綜合報導

九合一選舉投開票今（26日）登場，新竹縣長選戰藍綠陣營候選人上午皆已完成投票，並簡單分享心得。民進黨新竹縣長候選人周江杰上午9點到竹東鎮東孝社區活動中心投開票所投票，投完票後表示尊重選民的決定。國民黨候選人楊文科，也在上午08:30前往峨眉鄉富興社區活動中心投票所投票，他表示表示抱持著平常心、不會緊張。

今天上午9點，周江杰帶著還在唸小學一年級的女兒，手牽手走到投開票所外，他再自己進去投票。周江杰投完票後表示：「縣民的決定，我們一切都尊重，這是一個民主的過程，我們希望大家享受民主，一起決定我們新竹縣共同的未來。」此外，他也提到在競選過程，與女兒相處時間比較少，現在女兒已經上學了，希望趁現在可能有空檔的時間，享受一下在家庭的生活。

新竹縣長候選人楊文科，今天投票時，身旁並未有家人陪同，楊文科表示，自己的戶籍一直在峨眉，但夫人甘美秀等家人都遷居竹北，所以一家各自投票。

談到心情，楊文科表示抱持著平常心、不會緊張，此外，也沒有特別祈福或穿戴幸運色的衣物，不過，他希望鄉親可以踴躍出門投票，也提醒大家注意防疫規定並遵守投開票所的選舉秩序。

▲▼新竹縣長候選人由左至右分別為1號無黨籍黃秀龍、2號無黨籍范振揆、3號民進黨籍周江杰、4號國民黨籍楊文科、5號無黨籍劉復嵐。（圖／資料照、翻攝黃秀龍、范振揆及劉復嵐臉書）

▲新竹縣長候選人由左至右分別為1號無黨籍黃秀龍、2號無黨籍范振揆、3號民進黨籍周江杰、4號國民黨籍楊文科、5號無黨籍劉復嵐。（圖／資料照、翻攝黃秀龍、范振揆及劉復嵐臉書）

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