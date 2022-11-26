柯文哲、陳佩琪投票「平常心」　曝原先計畫：先去新竹再陪黃珊珊

記者袁茵／台北報導

今（26）日為九合一大選投票日，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲一早8時就與妻子陳佩琪一同投票。被問及心情，柯文哲表示，自己就是平常心，原本計畫是要回新竹陪民眾黨新竹市長候選人高虹安，再回台北陪無黨籍台北市長候選人黃珊珊，但後來因公平起見就算了。

▲2022九合一大選，柯文哲投票。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲26日上午8時與妻子陳佩琪到金甌女中投開票所進行投票，會前接受媒體訪問。被問及今日心情、昨日有無睡好？柯文哲笑說，自己就是平常心，用理智判斷，覺得哪個候選人最好就投下去，「我們還是相信選民的智慧。」自己是急重症外科出身的人，遇到什麼大局面都保持心情平靜，這也是他的最大特色。

▲柯文哲受訪時，陳佩琪選擇站在一旁等待，並未一同受訪。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

至於今日為何與陳佩琪一起投票，原訂是要與8名民眾黨台北市議員候選人一同出席？柯文哲表示，反正陳佩琪也要投票，就一起出來投一投，但原訂計畫是自己先去新竹，再回來台北陪黃珊珊，但後來想到有8個議員候選人，「好像沒辦法，就算了，這公平起見啦！」

被問及下午4時要到哪裡看開票？柯文哲提及，民眾黨在台大醫院國際會議中心有選情中心，等結果出來再去即可；媒體追問是否會陪黃珊珊看開票？柯文哲先稱「不用吧？」隨後又說，自己在民眾黨開完記者會後，再去黃珊珊競總。

另外，針對2018年投票排隊很長，今日有無信心效率變好？柯文哲認為，一定會比較好，上次是公投要投太多票才出問題，後來2020總統大選就沒什麼問題了。

隨後柯文哲也和陳佩琪一同上樓投票，排隊約10分鐘就順利進入投票。會後被問到排隊狀況，柯文哲僅稱「還好啦！」陳佩琪則在一旁補充道，看起來排很長的隊伍，但感覺上沒有等很久。

▼2022九合一大選，台北市長柯文哲、妻子陳佩琪投票。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲投票。（圖／攝影中心攝）