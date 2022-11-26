陳水扁拄拐杖現身投票！讚蔡英文輔選認真：希望結果別讓她失望

▲陳水扁拄著拐杖現身投票。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

前總統陳水扁因貪汙案入獄，目前申請保外就醫，今(26日)上午8時46分拄著拐杖現身台南市衛生局龍山里投開票所投票。針對這次選戰，陳水扁呼籲，希望大家踴躍投票，不要放棄手中最神聖一票，「這次選舉讓我們看到，蔡英文總統兼主席非常賣力輔選，她是我所看到歷任黨主席最認真的一個，希望今天選舉結果，不要讓她失望。」

當現場媒體問及，「今天選舉結果對2024會有影響嗎？」陳水扁僅簡短回應「謝謝」，隨後轉身離開。