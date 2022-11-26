快訊／陳時中一身輕裝到場投票　曝開票前規劃「這段時間蠻難熬的」

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選今（26日）登場，民進黨台北市長候選人陳時中到公館水源區民活動中心投票，跟現場記者簡短問候後就快步入場，完成投票後，陳時中也接受媒體聯訪，對於媒體追問開票前規劃，他表示，這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重。

▲2022九合一大選，陳時中前往投票所投票。（圖／記者林敬旻攝，下同）



經過一夜造勢之後，陳時中早上8點半到投開票所投票，他輕裝上陣，身著灰色polo短袖、黑色長褲到場，僅用5分鐘就投完，接受媒體訪問時，陳時中表示，早上起來心情很好、睡得很好，大家都很盡心盡力，加油聲不斷，非常感謝，相關工作告一段落，用輕鬆的心情來投票，該努力的都做了，心情更放得下來。

對於是否有帶幸運小物，陳時中笑稱，「今天什麼都不能帶，哈哈哈。」服裝搭配部分，陳時中表示，自己沒有這麼重視服裝，就是比較輕鬆一點，出門還特別注意是不是沒有mark的口罩。

對於媒體提問開票前規劃，陳時中坦言，這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重，吃飯是一定要的。由於今早天候不佳，對於媒體追問是否擔心投票率問題，陳時中回應，不知道耶，但昨天雨那麼大，大家都沒有離開，「經過昨天大雨的淬煉後我們都更堅強了。」