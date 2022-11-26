年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆　誤判情勢恐破財

▲4生肖年底前要特別留意，否則有可能會面臨破財。（示意圖／資料照）



記者隋昊志／綜合報導

2022年進入倒數尾聲階段，剩下1個多月，《科技紫微網》運勢專欄提醒，4個生肖在年底前會面臨動盪不安的狀況，無論是生活、事業，或者是投資方面都要更加謹慎，才不會因此受騙上當，導致破財。

生肖虎－阻礙頻現，求財不易

年底前諸事不順，與人為善是上策。工作壓力大，又難得助力，容易受到打擊，難以提起精神。此時切不可事事強出頭，心態放緩放寬，不計較一時得失，方有機會漸入佳境。此外，投資理財易有虧損，可能因誤判情勢而導致投資失敗。最近有很多這類金錢陷阱，應保持清醒，小心上當受騙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖龍－運勢低迷，多有波折

上半年的好運難以延續到下半年，有越走越艱難的傾向。下半年波折將漸多，易因交友不慎、結識損友，使得感情生活、工作節奏都被打亂。在運勢不濟的這段時期，切忌浮躁心焦，行事宜慢，做人低調，減少社交，注重身心健康，把精神調整到良好狀態，方可擺脫衰運。

生肖猴－奔波辛苦，孤立無援

下半年運勢阻滯，辛苦難熬。感情不順，勿把希望寄託在愛情上；事業機會不顯，四處奔波卻難有收穫，此時不可急於求成，應放緩腳步，蓄力充電。投資理財易失利，應守取財有道之原則，勿起貪念。此時期最需留意的當是人際關係的維繫，因你最近易得罪人而不自知，待人須真誠，忌油嘴滑舌。

生肖馬－事業受阻，內心煩亂

下半年事業運勢來到低點，工作不順，難有提升；心情易受周圍人、事、物的影響而起伏，越是浮躁，越易受挫。在困難重重之中，更要靜下心來尋找解決之道，要知道心煩意亂只會讓事態變得更糟糕。適時尋求幫助，與同事溝通協調、增強合作，可扭轉情勢，化解危機。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完