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這5大星座「越愛你越會挑剔」！慘被毒舌＝你對他很重要

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲你的另一半不時也會挑你各種毛病、甚至慘被毒舌嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

不少情侶最享受的戀愛過程是曖昧階段，然而當倆人越了解彼此、關係越緊密時，各種挑剔與嘮叨如排山倒海而來，有時甚至讓你難以招架嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》解釋，你以為的找麻煩其實是對方愛你的表現，並分享越愛你越挑剔的星座。他也提醒，大家在看太陽外也要把月亮、金星參考進去。

安德魯分享「越愛你越會挑剔你」的5個星座：

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1.牡羊座、獅子座

出了名的刀子嘴豆腐心，只是他們表達愛意方式有點走偏、走歪。常可見他們對於不熟識的人、在外人面前會表現出好相處、有親和力的形象，不過在進入愛情關係時會把感情談得相愛相殺，明明愛你、在意你、想關心你但說出口的話總是讓人誤會甚至生氣。

當牡羊座、獅子座還願意跟你吵、跟你鬧都不成問題，就怕他們開始對你冷淡才要擔心。他們對自己人講話肆無忌憚，單純只希望你能變得更好、更優秀，所以可將他們的挑剔當作一種「調情」、增進感情的方式，一旦他們感覺自己被冷落時，就會開始搞事找碴以吸引你注意，若能懂得這小巧思，當他們再次挑剔你時記得多給點關愛。

2.天蠍座

一談戀愛就會越管越多，除了天蠍座本身就喜歡掌有主導權、控制慾外，最重要的是他想要保護你，有時不知不覺給予你很多意見，出發點為若硬照著你自己的方式進行絕對不會成功，或可能招來麻煩。身為另一半，只有他才能欺負你，外人不能輕易動你一根寒毛。

在感情裡天蠍座怕無聊，愛挑剔、鬥嘴，成為戀愛中的一種樂趣。雖說很多人認為他講話直又毒舌，不過可以觀察到他只對身邊親近的人，具有一定感情基礎者，才願意開金口，否則完全不想理。只能說能被天蠍挑剔、毒舌的人，代表你在他人生中具有一定份量，當他越愛一個人就越愛說教，背後是滿滿的愛。

▲▼5大星座「越愛你越會挑剔你」！能被毒舌＝你很重要。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

▲天蠍愛一個人，才願意開金口說教。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.巨蟹座

外人看來的好好先生、好好小姐，事實上是很多原則的星座，只是不會在不親近的人面前表現出來，唯獨看得見他隨和的那一面。但對於在乎的人就會冒出超多細微到不行的地雷，一旦習慣被改變、規則被打破，巨蟹座就會開啟挑剔模式，再加上本身情緒起伏較大、內心小劇場較多，當環境與周圍人事物讓他感到不適也會開始挑剔。

巨蟹座的情緒來來去去，與你做對做錯事並無太大關聯，當你發現他變得稀奇古怪，可能只是想要有人安慰、關心他，而這脆弱的一面唯有在你與他關係越來越穩定、他越來越愛你，才願意顯現出來。

4.處女座

被稱為「家長型星座」的處女座，一開始談戀愛就很有責任感，想要照顧你、很苦口婆心，一段關係會越談越挑剔。他會一邊挑剔、一邊抱怨、一邊默默地做又一邊收拾殘局，若與你沒有感情基礎、沒有交情，實在很懶得說你。

處女座屬於「愛上了就奉獻」的人格，一旦愛上了就變得很宿命論，認為既然是自己選的不管好與壞，都欣然接受。事實上他很討厭看到對方漫無目標或是不積極、很爛散，若你剛好是這樣的人，他就會展開毒舌攻勢，正所謂忠言逆耳，但他只是想點醒你、激勵你，並無惡意。

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