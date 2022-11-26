分析／連任成功下一步問鼎2024？　侯友宜得過好幾關

▲新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

九合一大選落幕，國民黨新北市長候選人侯友宜一如預期獲得連任。回顧選前，侯友宜最被外界關心的不是他是否連任成功，而是連任後，會不會參選2024總統？ 侯友宜面對這個問題，沒有正面回應，也從未斬釘截鐵否認過，似為他未來參選總統埋下伏筆。不過侯要挑戰總統大位，絕非想像中容易，仍有幾道關卡要過。

台北市長柯文哲日前接受媒體提問時曾說，「侯友宜確實是現在國民黨唯一的強牌、王牌」；而幾次媒體民調也都顯示，侯友宜是國民黨內最強的總統候選人，黨內對他的支持度高於前高雄市市長韓國瑜與黨主席朱立倫。所以當侯友宜宣布競選連任新北市長時，媒體關注的焦點都是他是否會競逐2024總統。而侯友宜在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問到是否願意扛下2024年重責時，侯沒正面回應，但也表示「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。」而這番話也被視為侯對2024是有意願的。

另外九合一選舉期間還有不少蛛絲馬跡，可以看出侯友宜對選總統的企圖心。例如侯友宜啟動全台灣輔選，他曾表示，只要是時間允許，他一定會到場支持，甚至表示，大家都是並肩作戰、守護國家，「讓我們這塊土地未來會更好，所以好好做事情、團結一致。」而幾場輔選下來可看到，離開新北市，侯友宜在中南部相當具有魅力，受到民眾的愛戴也不少，對侯來說，也算是某種程度的試水溫。

此外，從侯友宜的言論可以看出，他已從「守護新北」，轉換為「守護中華民國」。選戰期間，國民黨在桃園中壢區舉辦黃金周大造勢晚會，侯友宜在致詞時不斷提及中華民國、國家、土地、人民，並高喊「守護中華民國，讓台灣一直往前走⋯⋯願用生命凝聚台灣人，中華民國會成為國際上最耀眼的國家」，整段談話儼然成為參選總統談話。

但是橫亙在侯友宜面前最大的難題之一，就是他要如何說服全國民眾，為什麼他要在連任新北市長後，不到半年時間，就準備參選總統，坐實了民進黨新北市長候選人林佳龍在選戰期間對他的指控，選侯友宜就是選一位半年市長？ 此外，他若去選總統，新北市將馬上面臨市長補選，但國民黨在新北並沒有培養出接班人，新北可能也會因此丟掉，種種面向都是在說明著侯友宜選總統將面臨到的挑戰。

值得注意的是《ETtoday新聞雲》在選前做了一份2024年總統人選民調，當中問及是否支持侯友宜市長勝選後，再參選總統，調查結果發現，高達44.8%民眾表示不支持，顯示民眾十分在意，政治人物是否能「做好做滿」法定任期，這份民調數字對侯無疑是個警訊，如果侯真的要出來選2024，如何向大眾說明清楚他為何落跑是重要關鍵。

此外，有藍營人士認為，侯友宜另一個問題就是「不夠藍」，過去侯常以市政優先的理由，甚少參與黨務工作，蜝至有時主張與國民黨相反，黨內對此也頗有微詞。但這是兩面刃，侯友宜若想選2024，勢必爭取更多中間選票，因此就要超越藍綠，如此才能極大化選票，但可能會因此得罪深藍選民，尤其戰鬥藍代表人物趙少康也對2024當仁不讓，侯要如何權衡，也是挑戰。

該人士也談到，國民黨2024年的問題，其實不止侯友宜或朱立倫，還包括如何與柯文哲、郭台銘等外部力量談合作，亦即非綠陣營要如何整合出一組人馬來對抗民進黨，都是不容忽視的課題。

2024年國民黨力拚重返執政，而侯友宜自2018年當選新北市長，就一直是藍營人氣最高的政治人物，侯友宜若有意2024，挑戰與機遇同時存在。不過台灣政治演變過程變數多，侯只能步步為營，小心為上。