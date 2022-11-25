快訊／選前之夜拚催票！柯志恩大進場現身了　2萬人狂揮國旗助陣

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

九合一選戰最後一搏！國民黨高雄市長柯志恩今（25）晚在前鎮一德夜市旁舉行選前之夜，從晚間7點開始，群眾逐漸集結，現場主持人也嗨喊人潮突破2萬人，已經塞滿整個會場，支持者也狂揮舞國旗展現熱情。在前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人陸續助講後，柯志恩在晚間9點過後大進場，從外頭的凱旋大道走入場，誓言明天要把高雄贏回來。

▲▼柯志恩選前之夜，支持者熱情揮舞國旗。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今晚7點在前鎮一德夜市舉行選前之夜做最後衝刺，團隊將活動定位為市民之夜，晚間6點半左右，陸續有群眾開始集結，現場準備好的椅子都被坐滿，人潮將夜市空地會場塞得滿滿的，不少支持者就算站著，也不斷揮舞國旗展現熱情。





▲選前之夜拚催票！柯志恩大進場現身了。（圖／記者賴文萱翻攝）

在柯志恩大進場前，國民黨市議員候選人陸續上台跟現場支持者打招呼。柯志恩隨後則從凱旋大道大進場，站上英雄台跟市民做最後請託，期盼鄉親「挺身而出，改變高雄，再創奇蹟」。

▲▼柯志恩選前之夜，人潮塞爆會場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩選前之夜，支持者熱情揮舞國旗。（圖／記者賴文萱攝）

雖然今晚韓國瑜沒有到場，但前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人也現身助講。王金平在台上說，今晚看到在地鄉親把現場擠得滿滿滿，給國民黨帶來很大的勝選信心，柯志恩過去在台北在當教授、立法委員，在高雄沒什麼人認識，但到今天為止，她透過她的努力，讓鄉親都把她當成高雄女兒來疼惜。

▲王金平現身助講，強調看到今晚鄉親的熱情，給國民黨帶來很大的勝選信心。（圖／記者賴文萱翻攝）

王金平提到，當初沒人願意接受徵召參選高雄市長，但柯志恩卻勇敢答應代表國民黨出征，她的勇氣值得大家肯定，若民進黨沒再次經歷政黨輪替，台灣就會沉淪，柯志恩這次決心下來參選，憑她好學歷、好表現，來當市長一定會是一流的市長。