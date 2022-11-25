快訊／不敗女王哭了！現場3萬人大雨沒人散　盧秀燕哽咽謝支持者

▲不敗女王哭了！「現場破3萬人」一上台就下大雨，盧秀燕哽咽淚謝支持者。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕積極尋求連任，8點半到場現場已湧進三萬人，將場地擠得水洩不通，短短100公尺盧秀燕走了近10分鐘才走上舞台。神奇的是，盧秀燕一走上舞台，天空突然下起大雨，盧秀燕在台上看見支持者淋雨未離去，還高喊「市長只有媽媽好，明天投票選三號！」一度激動哽咽，感謝支持者，直言市民就是家人，明天是最重要時刻，拜託支持者明天投三號。

▲盧秀燕看到滿場支持者，數度哽咽。（圖／記者許權毅攝）

現場1萬5000個位子不到8點全部塞滿，民眾手拿粉色旗幟跟隨主持人大喊「市長只有媽媽好，大家出來投3號。」8點半大進場時，全場民眾陷入瘋狂，盧秀燕一上台，天空下起大雨，談及自己兒時生病，母親辛苦照顧生病的她，她用這樣的想法守護疫情下的台中市民，以及當市長呼喊她一聲市長媽媽，代表肩上的責任重要，也代表贏得市民的信任，過程數度落淚。