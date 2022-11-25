快訊／陳時中：我身後沒有柯文哲、馬英九　別讓舊勢力班師回朝

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中25日晚間在北平東路舉辦封街造勢，晚間接近9點喊破3.5萬人參與。陳時中致詞時暗諷對手說，自己的背後沒有台北市長柯文哲或前總統馬英九，「只要我們出來投票，舊勢力就不會班師回朝，只要我們出來投票，台北市就會有一個全新的市政團隊，只要我們出來投票，我們就會贏！」明天晚上他要在同一地點迎接勝選，大膽高呼說，「2022年台北會因為相信而偉大」。

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中今天晚間在北平東路上封街舉辦選前之夜造勢晚會，上萬支持者冒大雨揮舞加油棒，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、擔任競總主委的前副總統陳建仁、政策小組召集人管碧玲陸續登台助講，拉抬勝選氣勢。

陳時中說，上周日為愛而走大遊行就是從競選總部這裡出發，2016年、2020年蔡英文就是在此地勝選，明天晚上他也要在這裡，一起迎接台北市的新時代，「我們一定會贏！」呼籲支持者明天出來投票，台北就會贏，台灣就會贏。

陳時中表示，「愛與包容就是台北市的名字」，上周日他看到很多人站在路邊，親口跟他說「防疫辛苦了」，這5個字勝過千言萬語，非常謝謝這些朋友，在這個時間撐自己一把，讓他多一點力氣，各位的熱情與期待，他永遠都會放在心裡，「能守護全體國人的健康，這是我的榮幸，再怎麼辛苦也是值得的！」

陳時中更指，謝謝對手給予自己的磨練和指教，讓他這個首次參選的人，成長、茁壯為能夠為台北市付出的人。他回憶，38年前愛滋病在全世界傳播，他在公會擔任常務理事，當時很多患者沒有地方看牙齒，那是一個「恐懼的年代」，當時他覺得不對，於是召集了一群熱心有能力的牙醫師幫大家看診，「我們不怕嗎？我們當然不怕，但是我們不做，誰來做？」這30多年來他都是抱持著這樣的心態：看到國家有難，就義無反顧，挺身而出，他沒有變，還是要為無法為自己奮鬥的人們挺身而戰，這就是為什麼他將選舉主軸定調為「愛、疼惜、包容」。

陳時中致詞時暗批無黨籍對手黃珊珊說，有位對手說「台北人是自由的」，不該被意識形態綁架，而他認為，沒有錯，台北人是自由的，過去24年來，台北人曾經給國民黨、台北市長柯文哲和民眾黨機會，但其給市民是失望的，這次請大家給自己一次機會，讓民進黨來做。

對於國民黨對手蔣萬安，陳時中暗諷，他還有另外一個對手，形象清新，外表比自己好看，不過，對自己要有信心，「他（指蔣萬安）過去沒有任何能力上的證明，一直到選前沒料，還在糾結、抹黑防疫成績」，這是因為他身邊的舊勢力，包括讓市民失望的前總統馬英九、前市長郝龍斌，若是讓舊勢力回來，台北的發展將會繼續原地踏步，但是他不要回到過去，而是要超越再超越。

陳時中直言，有人抹黑他背後有民進黨的派系，錯了，他的背後是民進黨的從政同志、海內外學者專家，以及偉大的台北市民，「而且我的背後沒有柯文哲，沒有馬英九」，只有陳時中當選，台北市才會有一個全新的團隊。他說，你是要選一個市政滿意度每年都吊車尾的團隊，讓舊勢力班師回朝，還是要給台北市再出發、給新團隊一次機會，「偉大的台北市民，自由的台北市民，我相信，明天你會做出有智慧的判斷！」

陳時中說，他當了908天的指揮官，看著身邊永遠在開會的專家團隊，沒日沒夜拚產能的口罩國家隊，臉上都是口罩壓痕的醫護團隊，他們的努力因為自己參選全部被抹煞，「這樣是不是非常不公平！」他說，他的心理是非常的痛的，「其實是因為這樣的雨，你看不到我的淚水，我們心裡都是痛」，但是這場選舉不是只為還他公道，他個人的榮辱也不是這麼重要，他要拜託台北市民，如果這段時間曾經接受醫護人員的照顧，曾經戴過台灣製的口罩，曾經接種過疫苗，曾經跟公家聯絡，他要拜託大家，千萬不要因為自己而抹煞了防疫的努力，不要因為政治立場的不同，抹煞了專業的服務，「要給他們一個公道！」

陳時中說，「我真心希望，從明天開始，那些對台灣防疫成果的抹黑攻擊，可以隨著選舉的結束到此為止」，一起讓人民團結，讓國家繼續前進，國家能夠團結，台北能夠進步，這樣他選市長比較有意思，他要懷抱著愛與包容，他相信自己來做，一定會做得比別人更好，「只要我們出來投票，舊勢力就不會班師回朝，只要我們出來投票，台北市就會有一個全新的市政團隊，只要我們出來投票，我們就會贏！我們不要仇恨，我們也不需要仇恨，我們也不需要懷疑，我們只要相信手中這一票」，相信2022年台北會因為相信而偉大。