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找女同學聊天！國中生被醋男友撂人揍爆　安全帽K頭錄影逼道歉

▲▼台中潭子國中一學生遭多名校外人士圍毆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲台中潭子國中一名學生遭多名校外人士圍毆，起因疑為爭風吃醋。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

網路流傳一段穿著校服的少年遭數名惡煞瘋狂圍毆的影片，少年已經被打倒在地無法起身，仍遭不斷踹打、猛揍，甚至還有人抄起安全帽往少年頭上招呼過去，發出響亮撞擊聲，警方獲悉後也主動著手調查，並查出動手的幾人最小僅14歲，將依傷害、妨害自由等罪嫌依法究辦。

影片中可見穿著校服的少年被打得無力反擊，數名校外人士不斷朝他身上拳打腳踢，甚至持安全帽將他痛毆至蜷縮在牆角，少年忍痛起身後，對著一名少女頻頻低頭道歉，一旁的惡煞還拿手機疑似錄影，台中警方介入調查，發現起因為少年間為了該名少女爭風吃醋，被打的與打人的全都還未成年。

▼惡煞不斷狂毆猛踹，還拿安全帽朝少年頭部打去。

▲▼台中潭子國中一學生遭多名校外人士圍毆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方指出，事件發生在昨（24）日下午16時30分許，潭子區某國中2年級一名少年，疑似與同班女同學攀談，引發少女男友不滿，遂教唆分別只有16、14歲的謝姓少年等2人前來向其理論，後續雙方爆發肢體衝突。

經台中警方主動瞭解後，隨即與校方聯絡，被害少年在家長陪同下到所製作筆錄，發現頭部、肩膀、前胸等處擦挫傷，警方掌握上述涉案情事後，即刻鎖定謝姓涉案人等身分，全案通知相關涉案人到案說明後，依妨害秩序、傷害、妨害自由罪嫌依法究辦。

▼少年挨打後向少女鞠躬道歉，一旁男子以手機錄影。

▲▼台中潭子國中一學生遭多名校外人士圍毆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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