LIVE／明天投票日設「發燒通道」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11/25）日14:00記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。明天就是選舉日，確診者無法投票受到關注，指揮中心日前強調確診隔離規定從未變過，「確診依法須於指定處所隔離，禁止外出」，違者最高可罰200萬元。另外，戶外脫口罩預計下周宣布，相關細節也有望於記者會中進一步說明。

11/26是九合一選舉投票日，中選會在各投開票所設立防疫專用通道，還有蓋選票的遮屏，提供給現場有發燒或呼吸道症狀民眾使用。王必勝日前說明，該專用通道和遮屏並不是給確診者使用，而是當天有症狀者。他也重申，確診者依法需在指定場所隔離，一律禁止外出，從疫情一開始到現在都沒有改變過。

根據《傳染病防治法》，確診者違反規定外出，可開罰新台幣20萬至200萬元。不過，由於指揮中心不會提供確診名單給選務單位，如果有民眾發現確診者外出投票，現場不會受理檢舉，以免影響投票秩序。王必勝指出，民眾可向地方衛生局通報，後續將會調足跡資料確認是否屬實，才會開罰。

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前疾管局副局長施文儀認為，現在開始確診黑數會越來越多，呼籲高危險群中沒有打疫苗或三個月內沒確診的，不要參與投票。王必勝則認為，相信國民素質很高，不會有因為要投票而不通報確診的狀況。

不過，確診者無法投票持續受到關注，有人認為違法甚至想提出訴訟。發言人莊人祥昨日解釋，禁止外出是依《傳染病防治法》規定，所影響的是人身自由權利，跟投票權是兩件事。

另外，本土疫情持續趨緩，口罩令第一階段鬆綁「戶外免戴口罩」最快下周宣布政策，12月初實施。但年底歲末會遇到跨年等戶外大型活動，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日透露，大型活動口罩規範不會在第一階段一起公布，會評估到時候變異株流行狀況等另外宣布，但也強調有必要才管制，措施也不會過於嚴格。

▲▼投票所設有防疫通道，但確診者禁止外出。（圖／指揮中心提供）