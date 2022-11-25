有沒有選舉都要出書的八卦？雙北5市長候選人「超辛辣書評」一次看

▲TAAZE讀冊生活特別打造「讀冊戰情室」專題，邀請5位KOL針對雙北市長候選人的書提出看法。（圖／TAAZE讀冊生活）

記者林育綾／綜合報導

近年台灣選舉有個現象，凡備受矚目的候選人，不約而同都會在選前出版自傳書，有KOL笑說，「這叫人物設定集」；而今年雙北5位候選人侯友宜、林佳龍、蔣萬安、陳時中、黃珊珊紛紛出了代表作，TAAZE讀冊生活邀請5位KOL發表辛辣敢言的書評，讓選民有能從中獲得更多觀點。

TAAZE讀冊生活特別打造「讀冊戰情室」專題，邀請5位不同背景、經常對公共議題發表言論的意見領袖，Podcast「寶島少年兄」主持人宜蘭和七號、「法律白話文運動」創辦人楊貴智、文字創作者「城西有顆地圖泡」、「菜市場政治學共同編輯」陳方隅，針對5位雙北市長候選人的著作提出看法。

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▲蔣萬安的《台北．萬安》，由「寶島少年兄」主持人七號評論。（圖／翻攝TAAZE讀冊生活「讀冊戰情室」）

其中蔣萬安的《台北．萬安》，由「寶島少年兄」主持人七號評論，他提到「全書印刷最誠懇之處，是收錄全彩的蔣萬安成長史照片多張，就像是婚宴上會看到的那種雙方新人尷尬影片。」

他還說，「猜想忠貞的國民黨員，看到本書幾處應該會受不了。蔣萬安不知在辯白什麼，花了兩頁篇幅解釋自己沒繳黨費的事情，理由是自己忘了。」、「第二個難以接受的，是對『蔣』這個姓氏的態度，蔣萬安有一種既又想以此為豪、又希望大家別貼標籤的投機態度。」

▲陳時中《溫暖的魄力》由「城西有顆地圖泡」評論。（圖／翻攝TAAZE讀冊生活「讀冊戰情室」）

而陳時中《溫暖的魄力》由「城西有顆地圖泡」評論，她提到，「這幾年台灣選舉有個有趣的現象，聲勢在風口浪尖上的候選人，幾乎都不約而同地會出版自己的自傳，說明一下自己過去的人生，我總笑說這個叫做人物設定集。」不過話鋒一轉又說「在牙醫師公會的陳理事長，似乎跟我們所認識的陳部長又有所不同？」

她也點出，「陳時中先生（又或衛福部）在許多一線醫療人員眼中卻是毀譽參半，原因很簡單，指揮中心在抗疫這兩年多來，無數次以『防疫優先』的口號，犧牲了許多醫療人員的權益。」、「我希望莫忘初心四個字，不要只是選舉口號，若陳時中候選人真的當選台北市長，我希望他真的能帶給我們不同的新台北，而且是真正全面的傾聽民意，照顧到每一個辛勤努力的市民的新台北。」

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅，評論黃珊珊的《黃珊珊：33個人生故事》。（圖／翻攝TAAZE讀冊生活「讀冊戰情室」）

而黃珊珊《黃珊珊：33個人生故事》，書評標題「送禮自用兩不相宜的自傳寫作指南3.3版」讓人噴笑。東吳大學政治系助理教授陳方隅說，「以黃珊珊的這本作品來看，內容分成33篇當然很合乎其名字的讀音，標題這樣子下，是作者或編輯的厲害之處。然而，書本裡面內容真的值得分成33篇嗎？」他讀過後發現，「看起來像是一次寫完一定的篇幅之後再去分篇」、「其實沒有一定的分篇必要」。

他也提到，書中很多故事其實是不同的小事，卻被放在一起寫，缺乏邏輯上的關聯性，算是一種寫作失誤；不過他也也不會認為這類的書就完全沒有閱讀的必要。「平心而論，黃珊珊從政經歷算是很長，年紀輕輕就選上議員，自然是有很多故事可以分享，而且她也可以稱得上是具有深厚民意基礎的優秀民意代表。」

▲侯友宜為主題的《紅背心的征途》由「寶島少年兄」主持人宜蘭評論。（圖／翻攝TAAZE讀冊生活「讀冊戰情室」）

另外以新北市長候選人侯友宜為主題的《紅背心的征途》，「寶島少年兄」主持人宜蘭在標題表示，「侯友宜不賣愛心筆可惜這人才」，她提到，這本書乍看與侯友宜無關，「然而不翻不知，一翻不得了，這本書實實在在根本不能算是談侯友宜，而是整個新北市政府，乃至市民，而且時間更橫跨一整年，書裡是2020整整一年新北市政府的防疫紀錄。」

還說，「不得不說作者與企劃團隊的包裝手法極為高明，除了加強了侯友宜這個裝扮特徵──緊急救難的印象，更一竿子拖進了新北市政府上上下下穿紅背心的成員，舉凡警察、消防，還有新北市政府的公務員們。」

▲▼TAAZE讀冊生活特別打造「讀冊戰情室」專題，邀請5位不同背景、經常對公共議題發表言論的意見領袖，針對雙北5位市長候選人的新書提出看法。（圖／翻攝TAAZE讀冊生活「讀冊戰情室」）

至於林佳龍的《危機最前線》，「法律白話文運動」創辦人楊貴智提到，通常這類書籍只是羅列政治人物的重要政績，不過這本並未盤點「重大建設」，反而逆向操作，選擇8個「危機事件」，說明林佳龍在各項危機中所採取的思維及策略，藉此帶領交通部度過難關；不過還回顧到當初長榮罷工事件，「你終究是要介入的，何不一開始就介入？」

而九合一選戰之後，下一檔重頭戲落在2024總統大選，讀冊生活已看準4位潛在的總統候選人，包括朱立倫、柯文哲、郭台銘、賴清德，4位也都已著書立說，同時邀請法律白話文運動行銷總監劉珞亦、一歷百憂解主持人李文成、文字創作者徐閉、3Q新台灣主持人陳柏惟在「讀冊戰情室」各自表述。