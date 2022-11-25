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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／邀市民見證嶄新台北！　蔣萬安選前之夜打造「最大舞台」

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數24小時，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）晚上選定台泥松山場、信義區基隆路一段的空地舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」，預計今晚超過4萬人參加。《ETtoday東森新聞雲》將全程直播。

蔣萬安選前之夜預計晚間6點開放民眾入場，屆時將有表演團隊接連上陣拉高氣氛，此外，也會請到市民助講，同時蔣辦總幹事林奕華及國民黨團總召曾銘宗也會上台致詞。

據蔣辦提供給媒體的資料可以看到，前市長郝龍斌、黨主席朱立倫等人都將到場外，3位特別來賓將現身，為蔣萬安選情拉抬至最高點。蔣萬安則預計在晚間9點17分左右，以大進場方式上台，活動尾聲主辦單位將邀請支持者一起唱「無限台北」主題曲，整場造勢約於10點結束。

蔣萬安今日受訪時表示，今晚來參加他的選前之夜，不只給他支持，還是一起見證一個嶄新的台北、見證明天之後一個全新的台北、一個迎向正向未來的台北，「很多人問我選前之夜邀請什麼大咖？每一位市民朋友就是我的最大咖」。

至於，此次號稱是打造國民黨遷來以來最大的造勢舞台。蔣萬安表示，台北未來能夠站上國際舞台，能跟國際一流大城市並駕齊驅，因此今晚選前之夜，也是很多市民朋友非常關心的，並向市民喊話一定要去投票、且歡迎今晚來參與選前之夜，「你的參與也是見證台北重新的出發」。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安中正萬華掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安日前進行車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

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