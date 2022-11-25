選前一天…新北議員候選人Q照催票！自比冷門世足隊衝藍綠夾殺

▲ 選前一天，新北市議員候選人衝刺拜票 。（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導

明天就要投票了，各候選人做最後衝刺。無黨籍新北市議員候選人廖裕德今(25日)在臉書官網PO出一張溫柔「催票圖」，希望透過外孫超Q凝視眼神觸動選民的心，讓他的雙語教育政見能真正落實，他還用世界盃足球賽不被看好的球隊「爆冷門」贏過強隊，來比喻自己身處逆境堅持到最後一定會勝利。

廖裕德今天推出「催票圖」，安排由他的小外孫來擔任催票主角。他強調自己是雙語教育領航人，競選主軸就是推動雙語教育，推出這張催票圖代表他和孫子一起來推動雙語教育，畢竟「推動雙語教育就是在做社會公益」。

廖裕德也呼籲，民眾要協助檢調單位抓賄選，防止不良候選人在最後關頭出奧步，大家團結一致用選票唾棄這些賄選的不良候選人。另懇請支持「20號廖裕德」，讓「愛你號（20號）」國際競爭列車順利啟動。

此外，目前卡達世界盃足球賽正如火如荼進行，全世界足球迷情緒都非常高昂，體育風氣蓬勃，主張新北體育處升格的廖裕德，也充滿信心，證明新北市成立體育局有必要性，盼未來能舉辦精彩的國際賽事，帶動新北市整體的運動風氣。

世界盃足球賽分組預賽目前頻爆冷門，足球強國阿根廷、德國相繼跌破眼鏡輸球，這樣逆轉勝的結果，給予遭到藍綠兩黨夾殺且逆境奮戰的廖裕德相當大的啟發，他深刻體悟，只要堅持，選民會支持他，一定會成功，巿民一定會勝利！

▲新北市議員候選人廖裕德在臉書官網PO出一張溫柔「催票圖」，希望透過外孫超Q凝視眼神觸動選民的心。（圖／競總提供）