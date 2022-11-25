LIVE／侯友宜選前之夜登場　開「同樂會」訴求以民為天

記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」造勢活動，於下午5時半至晚間10時在板橋第一運動場廣場登場，而侯本人預計晚間9時32分許進場，並帶動全場跳「友宜舞」。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

根據侯友宜選舉辦公室規劃，選前之夜下午5時半開始，會輪播「改變的勇氣」系列影片，6時至9時15分會有多項表演及嘉賓助講，並由歌手楊培安於9時15分至9時32分間進行壓軸演唱，隨後侯友宜進場致詞，並與全場合唱、合跳「友宜舞」。

侯友宜選辦執行長張其強表示，侯友宜的選前之夜就是要讓每一位到場的民眾都能參與，「新北市民，都是我們的嘉賓，都是我們的大咖」，歡迎一起來逗熱鬧，用健康，快樂的心情迎接明天出門投票，「明天，以民為天」。

張其強透露，表演節目方面，會有很棒的新北在地學生團體，甚至選辦的同仁也會上場，會是一場不一樣的選前之夜，用一種同樂會，同學會的心情，大家同在一起。他說，因為未來的新北就是要靠每一位市民，大家努力，會「以民為天」，一起讓新北的明天更好我們的選前之夜，叫「健康快樂，看到希望」。

據活動規劃人士指出，當晚政治人物只有侯友宜會向新北市民報告，而侯的夫人任美鈴並不會現身。

▲侯友宜選前之夜主舞台。（圖／記者蘇晏男攝）