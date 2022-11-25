快訊／本土+14138、增56死！40多歲女居家照護期間惡化　腸胃穿孔亡

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增14138例本土個案，另增57例境外移入、確診個案中新增56例死亡。死亡最年輕有3例40多歲個案，其中1名女性快篩陽性後於居家照護期間病況惡化，住院發現肺炎、腸胃道穿孔，經過治療仍不幸過世；另外有1例長期臥床男性，發病到死亡僅3天。

今日新增14138例本土病例，和上周同日相較下降21.2%；病例縣市分布以新北市2336例最多，接著依序是台中市1841例、高雄市1808例、桃園市1531例、台南市1270例、台北市1240例。今日另新增通報191例新冠中重症個案，當中144例中症，47例重症。

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▲▼指揮中心公布新增確診及中重症個案。（圖／指揮中心提供）

死亡個案年齡分布為40多歲至90多歲，最年輕為3起40多歲個案，都有慢性神經系統疾病。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明個案狀況，第一例為40多歲男性，接種4劑疫苗，有慢性神經系統疾病，長期臥床並使用呼吸器，11/1呼吸困難、咳嗽，送急診就醫PCR陽性確診，檢查有肺炎住院，住院中不幸合併呼吸衰竭，11/3過世。死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

第二例為40多歲女性，接種2劑疫苗，有慢性神經系統疾病，10/18快篩陽性居家照護，10/22因為症狀惡化，就醫住院，住院發現有肺炎、腸胃道穿孔，不幸於11/17過世。死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭以及腸胃道穿孔、敗血症。

最後一例是40多歲女性，沒打疫苗，有慢性神經系統疾病，10/28快篩陽性確診，11/4因為發燒、頭痛到急診，檢查生命徵象不穩插管轉加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物，不幸因為病況惡化，11/19過世。死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克、急性腎衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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