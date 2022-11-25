不甩基層耳語！韓國瑜錄影片挺18歲公民權　「挺年輕世代同行！」

記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數24小時，除縣市首長、鄉鎮民代選舉外，此次九合一還有「18歲公民權」的修憲複決公投。該修憲案在立院或跨黨派力挺，但近日卻傳出藍營基層群組呼籲「拒領票」，引起外界質疑國民黨打假球，而前高雄市長韓國瑜25日則錄製影片表態支持18歲公民權，「11月26日要投下同意票，挺年輕，世代同行！」

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



「18歲公民權」修憲案為台灣首次公民複決案，是希望將選舉權的門檻從20歲下修至18歲，讓18歲以上公民可以參與選舉投票、修憲公投等，擁有選舉、罷免、創制、複決權。而根據中選會公告，若憲法修正案要通過，以投票權人1923萬9392人計算，通過門檻為961萬9697票。外界對該案通過與否普遍不樂觀。

18歲公民權雖在立院獲民進黨、民眾黨、時代力量、國民黨的跨黨派支持，但藍營部分基層群組質疑年輕人心智未成熟，更以「加快開票速度、減少作票風險」為由，主張支持者不領公投票，儘管藍營重申支持立場，相關「拒領」訊息仍在各大群組發酵。

對此，致力於推動18歲公民權的公民團體台灣民主協會，也邀請前高雄市長韓國瑜錄製一支15秒影片表示支持，韓在影片中表示，自己支持18歲公民權，「11月26日要投下同意票，挺年輕，世代同行！」

青年協表示，「世代溝通」是這次18歲公民權倡議路上，很重要但卻艱辛的難題。面對同意票的高門檻，唯有跨世代合作，台灣才有修憲的可能。但是，在選戰最後倒數，面對台灣以政黨顏色作為投票選擇的風氣下，走上街頭舉牌時常面對民眾叩問：「這是民進黨在推的吧？」「你是國民黨的吧？」「你們被誰找來做這件事？」

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青年協指出，這是一場跨世代補課、世代溝通的工作，為台灣世代正義而努力。讓台灣年輕世代能加入決定台灣未來的行列，「我們邀請到韓國瑜來一起參與18歲公民權的世代溝通。請大家可以一起將這支影片下載，傳到看了這支影片他們會願意出門投票投同意的社團、群組。」

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