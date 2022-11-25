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綠批埔里駐區主任為候選人買票　南投縣政府澄清：已離職3年

▲南投縣政府前埔里區主任林雪芬涉嫌買票遭收押，綠營要求身為許淑華競選主委的縣長林明溱說明並道歉。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府前埔里區主任林雪芬涉嫌買票遭收押，綠營要求身為許淑華競選主委的縣長林明溱說明並道歉。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

9合1選戰倒數一天，賄選風聲仍不絕於耳：檢方日前查獲第五選區某縣議員候選人的林姓樁腳，涉嫌以現金買票、聲押獲准；民進黨南投縣長候選人蔡培慧競選總部今直指，該林姓樁腳就是曾任縣府埔里駐區主任林雪芬，涉嫌為國民黨候選人買票，痛批身為藍營對手許淑華競總主委的現長林明溱帶頭放任惡質選風延燒，國民黨也是「不乾淨選舉的最大亂源」。

南投地檢署檢察官簡汝珊、黃淑美日前共同指揮台中市刑大偵四隊、埔里警分局、台中市調處，連續查獲第五選區（埔里鎮、國姓鄉）某縣議員候選人的陳姓、林姓2名樁腳，涉嫌向選區有投票權之選民以每票500元交付賄賂，22日拘提林姓樁腳到案，訊後認陳、林2人均涉投票行賄罪嫌重大，陳姓樁腳交保3萬元，但林姓樁腳則有勾串共犯、證人之虞，遭法院裁准羈押禁見、通信。

南投縣政府回應指出，經查證，綠營所指這位「林姓埔里駐區主任」早於108年12月自縣府離職，也未再出任縣府員工，反批完全是蔡培慧競選團隊故意誤導此人的身份及職務；而其女兒目前雖接任縣府埔里駐區主任，但並無違法犯紀的情事，綠營不應該牽連無辜。

縣府強調，縣長林明溱及南投縣政府完全尊重司法，全力支持檢警調不分黨派顏色嚴查賄選，務求讓這次全國大選能乾淨完成，真正達到選賢與能的目標。

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