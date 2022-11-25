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國民黨爆薛瑞元申請專利填「中國台灣」　柯建銘2兒在陸爽賺人民幣

▲▼衛福部長薛瑞元遭控在雙和醫院副院長任內，曾在對岸的專利申請書上，填寫「中國台灣台北縣」的地址。（圖／國民黨文傳會提供）

▲衛福部長薛瑞元遭控在雙和醫院副院長任內，曾在對岸的專利申請書上，填寫「中國台灣台北縣」的地址。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

衛福部長薛瑞元稱去年疫情期間，有疫苗騙子、疫苗掮客，這讓當時有意捐贈的工商、宗教團體相當不滿。國民黨文傳會副主委練鴻慶昨再爆料，薛在2008年7月30日任雙和醫院副院長時，以公務員身分去對岸申請發明專利，登記地址是中國台灣的台北縣；另國民黨立委鄭正鈐昨也點名，民進黨黨團總召柯建銘的2個兒子在大陸做生意爽賺人民幣，「民進黨雙重標準始終如一」。

國民黨昨日召開記者會，痛批薛瑞元宣稱只要有法律，就能限制人民自由，剝奪人民投票權，這就是「警總上身」；練鴻慶踢爆，薛瑞元過去是陳時中的副手，是阻擋東洋製藥代理3000萬劑BNT疫苗的幫兇，當時公開的理由是「希望向德國原廠採購，而不要由大陸代理」。但是根據對岸知識產權局的資料，薛瑞元在2008年申請中國大陸專利，居然接受「中國台灣台北縣」的稱謂。練鴻慶痛批，民進黨嘴巴喊抗中保台，行為卻接受中國台灣，難怪會被台灣人民仇恨。

鄭正鈐昨也指出，近日柯建銘被揭露，長子柯韋任投資中資企業，他的董事同事還有上海政協委員身分，小兒子柯鈞耀也在大陸從事光電耗材料和半導體業務。鄭正鈐批，民進黨的「雙標」始終如一，嘴巴喊「抗中保台」，身體卻很誠實地爽賺人民幣，兩岸正當的經貿交流很正常，有問題的是民進黨「綠能你不能」的雙重標準。

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