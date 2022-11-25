陳時中赴濟南教會「愛與和平」祈禱會　台獨教母金美齡現身

▲陳時中上午出席「愛與和平：台北平安」祈禱會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是台北市長選舉，民進黨候選人陳時中25日上午前往濟南長老教會，參加「愛與和平：台北平安」祈禱會。牧師黃春生會中搭著陳時中的肩膀祝福說，期盼讓陳時中再一次為市民貢獻，並以「未來市長」稱呼陳表示，盼透過祈禱度過台灣每個艱難的時刻。

陳時中今天上午前往濟南教會，出席「愛與和平：台北平安」祈禱會，包括擔任競總主委的前副總統陳建仁、總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、莊瑞雄陪同與會，台灣獨立運動「教母」、前國策顧問金美齡也現身，引發媒體關注。

陳時中會後受訪表示，他參與政治或參與台北市選舉，就是希望台北市能夠愈來愈好，而不是互相仇恨，這不是其參政及參選的本意，呼籲大家為了台北的平安而努力，以愛與和平維持台北市平安、進步的基調，選舉不要仇恨，不要用仇恨對立，不要造成撕裂，這對台灣或台北絕對不是好事情，也不是所有參選人想要變成這樣的結果。

此外，金美齡也現身「愛與和平：台北平安」祈禱會，她在會前受訪說，雖然她沒有投票權，仍然坐飛機回來看選舉，笑稱自己「吃飽太閒」，雖然未曾見過陳時中本人，但心中還是希望來看看選舉的結果是怎麼樣；媒體詢問對陳時中是否有信心？金說，當然了，為了疫情這麼努力的人，如果不給他肯定，誰會為台灣的安全打拚？該肯定為台灣健康、安全、自由打拚的人，而不是選年輕又帥的人。

另牧師王銘澤會中為「18歲公民權」公民複決及九合一選舉祈禱說，希望能夠選出真正疼惜台灣土地的人，並肯定陳時中過去在台灣防疫過程期間，為台灣這片土地奉獻，希望他未來能夠繼續用這個精神，繼續為台北市民服務。