倒數24小時！朱立倫2百公里折返跑　全力拉抬北基桃拚「藍天再現」

▲選前最後關頭，朱立倫一早再赴桃園陪同張善政車掃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰進入倒數24小時，國民黨主席朱立倫今（25）日集中力量勤跑台北、基隆、桃園；當中桃園還早晚「折返跑」，反覆衝刺2回合，希望最後階段催出最高票。朱立倫上午先前往桃園市，陪同黨籍市長候選人張善政車隊掃街，下午轉赴基隆市陪市長候選人謝國樑車隊掃街，晚間再折返桃園參加選前之夜，最後在中選會截止選舉宣傳之前，趕赴台北市拉抬市長候選人蔣萬安。

為了鞏固北台灣勝選契機，根據國民黨規劃，黨主席朱立倫今天上午9時先陪同張善政車隊掃街，直搗北桃園綠營票倉，要為張善政奠定勝選基礎。下午4點將前往基隆市，陪同謝國樑車隊掃街；值得注意的是，當時民進黨主席蔡英文也正在基隆陪同蔡適應參拜宮廟，形成藍綠兩黨主席同時在基隆拼場。

接下來朱立倫展開「折返跑」，晚間8時15分折返回上午才車隊掃街的桃園市，參加張善政勝選之夜造勢晚會，地點位於桃園區的朝陽森林公園。結束之後，朱立倫馬不停蹄奔赴台北市，要趕在晚間10點中選會截止選舉宣傳的前一刻，於9時40分抵達蔣萬安勝選之夜造勢晚會，並於截止前3分鐘的9時57分發表壓軸演說。

在力拼勝選的最後一天，朱立倫一早從住家趕赴桃園，接著趕赴基隆，然後折返回桃園，最後奔赴台北，據Google地圖計算，幾番奔波下來車程將近2百公里。黨內人士分析，台北市、桃園市是朱立倫兌現「6都過半」承諾的關鍵選區，而基隆市則是朱立倫兌現「贏16縣市」的關鍵都市，加上這3個城市目前都非藍營執政，朱立倫選前狂跑北基桃，全力鞏固勝選契機，力拼這3個城市政黨輪替「藍天再現」。