一、二審檢察官跨海查賄　登綠島查獲鄉長候選人+樁腳現金買票

▲檢察總長邢泰釗(中)到臺東、花蓮、宜蘭地檢署嘉勉查賄人員辛勞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

東臺灣地區競選氣氛熱烈，檢、警、憲、調、移民查賄士氣高昂，合作無間，已查獲近百件賄選案件，尤其台東綠島地區，在檢察官進駐當天即查獲鄉長候選人、樁腳涉嫌現金買票，最高檢察署檢察總長邢泰釗攜帶水果嘉勉。

最高檢察署指出，今年查察賄選，宜蘭地檢署目前查獲 25 件，並已起訴 6 件，羈押 3 人，查扣現金 72 萬餘元；花蓮地檢署偵辦賄選案件 35 件，起訴被告20 人，羈押 10 人，查扣現金 60 餘萬元；臺東地檢署本週共執行 24 波行動，查獲妨害選舉案件共 20 件，羈押 6 人、查扣現金 53 餘萬元。

該三地檢察署，目前仍有數十件賄選案正在進行中，士氣高昂。國內其他各檢察署檢察官均全面動員，進駐各分局，撒下天羅地網，讓企圖以金錢或其他不正利益賄選買票之人，無所遁形，展現維護選舉公平的決心與態度。

23 日臺東地區發生查賄史上頭一遭，花蓮高分檢署蔡英俊檢察官與臺東地檢署羅佾德檢察官之一、二審檢察官跨海聯手查賄，甫登島立刻查獲綠島鄉長候選人、樁腳現金買票，展現跨級、跨轄、跨區區域聯合查賄之團隊精神，所以邢檢察總長泰釗於 24日親赴臺東地檢署，慰勉綠島查賄有成之蔡英俊與羅佾德檢察官，並贈送水果嘉勉辛勞。



總長表示，各地檢署檢、警、憲、調、移民士氣高昂，克服萬難盡心竭力查賄，令人欽佩。各檢察機關查賄正積極向上溯源，希望能夠查獲幕後的金主及共犯，以堅定的決心維持選舉秩序。在選前最後 2 日已進入緊鑼密鼓階段，請同仁再接再厲，嚴密查察，做到滴水不漏，讓意圖不法之人不敢發錢，不敢辦餐會， 產生嚇阻作用，並防範任何突發狀況影響選舉。