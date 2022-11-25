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最後一天喊搶救！「新台灣人票源」很重要　李雨蓁推越南版文宣

▲鳳山市議員候選人李雨蓁鎖定新住民，推出越南語文宣 。（圖／李雨蓁競選總部提供）

▲鳳山市議員候選人李雨蓁鎖定新住民，推出越南語文宣 。（圖／李雨蓁競選總部提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員選情相當激烈，拓展不同族群的票源成為勝負關鍵，鳳山區議員候選人李雨蓁在選前一天，推出越南文版本的搶救文宣，呼籲來自越南的新住民、新台灣人們，「支持最關心婦女、照顧兒童、疼惜長輩的優質人選」同時也提出相關政策，承諾打造族群共榮的宜居城市。

鳳山唯一推出越南文文宣的議員候選人李雨蓁表示，鳳山是高雄越南籍新住民最多的行政區，因此推出越南文版本文宣，在激烈的選戰過程中，不忘關懷新住民族群，更期盼與所有新台灣人站在一起。

▲鳳山市議員候選人李雨蓁鎖定新住民，推出越南語文宣 。（圖／李雨蓁競選總部提供）

▲鳳山市議員候選人李雨蓁鎖定新住民，推出越南語文宣 。（圖／李雨蓁競選總部提供）

李雨蓁指出，台灣是一個多元族群的社會，從政以來希望照顧到每個族群的生活權益，而台灣新住民的組成又多半都是婦女，在族群與性別的雙重弱勢之下，需要更多人一同關注。

李雨蓁強調，製作越南文版本文宣只是第一步，如果未來成功進入市議會，會一一落實友善新住民的政見，如政府機關的相關公告都應該翻譯成多元語言，並提供生活與職涯的多元協助管道外，也應該促進更多新住民投入公共參與，讓高雄成為族群共榮的宜居城市。

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