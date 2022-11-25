▲選前一天，高虹安於臉書公布美國博士論文審查通過信。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，點圖放大）



實習記者李密／台北報導

九合一大選進入最後黃金24小時，民眾黨新竹市長候選人高虹安25日一早在臉書表示「選前想說一些心底話」，因日前美國辛辛那提大學博士論文遭外界質疑，已向辛辛那提大學提出論文審查，學校於不久前通過審查，提出由工學院院長代表的正式函文，信中表示高虹安博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」

▲高虹安。（圖／競辦提供）



高虹安說，從參選開始，幾乎是三天一小黑、五天一大黑。直到今日，團隊已收集到超過50條的抹黑事件。其中曾經被討論相當廣泛的就是她的博士論文，儘管她已經出示學倫單位郵件證據，對手陣營仍集結黨政軍媒力量不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文的行動。



她為母校受到的騷擾表示「著實感到非常不好意思」，已主動向校方提出論文審查，而學校不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文，表示其博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」高虹安也於留言處公布工學院函文翻譯。



函文翻譯全文如下：

敬啟者，辛辛那提大學已經審查過高虹安博士於2018年提交的博士論文。相關委員已經審查過並且確定此論文在提交的過程中沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。辛辛那提機械工程研究所已經批准了高博士論文中的一項附註，並且確認她以優異的成績畢業。儘管我們不斷更新大學的標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。誠摯地，John W. Weidner 博士化學工程教授工程與應用科學學院院長，辛辛那提大學。



高虹安於文末表示，過去這幾個月，承擔台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，要感謝所有新竹市民，因為堅定不移地陪著她，讓她可以勇敢地逆風向前；也因為選民保持理性、就事論事、不為謠言動搖，現在距離改變新竹只剩最後一哩路。呼籲民眾明日記得攜家帶眷、呼朋引伴出門投票，「跟著我們一起搭上這台希望列車，抵達真正的光榮新竹。」