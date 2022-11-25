還在瞬間移動找訊號？KOL推中華電信Wi-Fi全屋通到哪攏誒通

▲中華電信推出的最新服務Wi-Fi全屋通，3C達人們開箱實測給你看。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

網路速度就是要快！不然要幹嘛？在客廳滑手機，網路順暢無比，但進房間Chill一下，立馬變龜速，常需要在家中瞬間移動找訊號，最令人抓狂的是打電動連線對戰，打到正嗨時斷線，OMG～網路斷斷續續，用起來超卡卡，問題到底出在哪？近期3C達人開箱實測，意外發現神器！原來網路也能「量身打造」，無線訊號不穩、龜速等問題通通迎刃而解，讓Wi-Fi不再變「歪壞」。

▲3C達人林小旭分享中華電信的「Wi-Fi全屋通」服務的優點及使用心得。（圖／取自林小旭粉專）

大多人覺得網速買快就夠了，其實不完全是這樣，3C達人林小旭表示，某些角落、某個位置總是收訊斷斷續續，其實網路不順暢也與網路涵蓋範圍不足有關，想在家走到哪都有穩定的收訊品質，得搭配居家環境來做選擇。林小旭分享中華電信的「Wi-Fi全屋通」服務，可依照坪數大小、小套房、公寓、與跨樓層的Wi-Fi無線網路訊號，透過便利的「網狀網路（Mesh Network）架構，提供Wi-Fi 5_2T2R、Wi-Fi 5_4T4R、Wi-Fi 6_2T2R、Wi-Fi 6_4T4R等4種機型，T與R分別表示AP天線埠的發射與接收，例如2T2R表示有2支發送天線與2支接收天線，所以家中面積大，則需要涵蓋較廣的Wi-Fi 5_4T4R或Wi-Fi 6_4T4R，可以因應家中室內格局不同大小「量身打造」，讓網路訊號延伸更遠，擺脫網路斷訊的困擾，且不管哪一種規格都會由中華電信工程師到府安裝及設定，讓你不用煩惱安裝問題。

林小旭進一步解釋，「Wi-Fi全屋通」有「SSID名稱統一、自動切換、不需煩惱架設及維護」等優點，簡簡單單就能將A點網路訊號延伸到B點、把B點延伸到C點，或把A點延伸到C點，當你在移動時，Mesh會自動幫你切換最佳的上網途徑，提高網路傳輸效率。像是透天厝房型、大坪數的空間 (大於30坪的房型、工廠、公司)、有3房以上的房型、長方型格局、及家中常常有收不到訊號角落（容易受隔間阻擋訊號），訊號接收會受到阻隔的狀況，用戶依家中格局需求擴充Mesh Wi-Fi分享器，提升室內的網路訊號涵蓋效果，讓訊號延伸至原本收訊死角，解決訊號不穩定的問題！

▲3C達人阿湯家為27~30坪、間隔牆多，安裝「Wi-Fi全屋通」後測試後發現，每個區域的衰減值都在滿意的範圍。（圖／取自阿湯粉專）

Wi-Fi全屋通 ( Wi-Fi 6_2T2R)是由中華電信推出的最新服務，3C達人實測給你看！3C達人阿湯家27~30坪間隔牆蠻多的狀況，只用一台Wi-Fi路由器放書房時，光是到主浴就衰減80~90％，實際安裝三台Wi-Fi全屋通路由器，分成9個點來測試後發現，每個區域的衰減值都在滿意的範圍，也能透過Wi-Fi全屋通App（Android、iPhone）即時查看相關的連線資訊。

▲3C達人麥兜小米家安裝Wi-Fi全屋通 ( Wi-Fi 6_2T2R)後，就算走到後陽台也能穩定上網。（圖／取自麥兜小米粉專）

另一位3C達人麥兜小米家20坪以上、比較老的長型建築物，以前的經驗是Wi-Fi訊號到了房子中間和後面區域就非常差，安裝Wi-Fi全屋通 ( Wi-Fi 6_2T2R)後，就算走到後陽台也能穩定上網，麥兜小米說「以前後陽台訊號2266，現在洗衣服邊看網路影片超順，小女兒玩線上遊戲也順暢許多」，測出的Wi-Fi的訊號上傳下載都有500Mbps以上收訊非常好，且各AP與2.4GHz/5GHz雙頻段預設同步使用同一個SSID名稱，家中移動並不需要手動切換連線的AP與頻段，Wi-Fi全屋通會依照裝置所在位置自動幫您漫遊到訊號最穩最強的AP，也會自動切換到適用的頻段。

▲達人俏媽咪玩3C推薦Wi-Fi全屋通App可進行連線終端設定，可用來控制學齡孩童的上網時間，避免在睡覺時間偷偷上網。（圖／取自3C俏媽咪粉專）

達人俏媽咪玩3C也稱讚「中華電信的效率很驚人，從申請到安裝的過程中都不斷告知相關進度，工程師很專業又細心的先完成1G／600M「光世代」升速，再開始安裝Wi-Fi 6_2T2R，網速變得更順暢穩定之外，還可以進入Wi-Fi全屋通App針對連線終端進行設定，例如設定兒子手機只能在特定時間上網，這可用來控制學齡孩童的上網時間，避免在睡覺時間偷偷上網。

達人們試用後建議家中有跨樓層、嚴重訊號遮蔽環境、大坪數公寓等狀況而網路訊號卡卡的人，都可選擇中華電信全屋通「網狀網路」路由器，並依房型需求加購足量AP改善家中上網死角的問題，部分「光世代」月租方案都有提供方案內含Wi-Fi全屋通月租0元優惠，更提供第2、3台加購優惠組合，趕快動手搶救家裡的慢網路吧！