亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

▲3C達人Tim哥提醒用戶，用錯「充電方式」，很容易就會耗損電池壽命。（圖／3C達人Tim哥授權使用）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果最新智慧型手機iPhone 14即將發表，吸引大批果粉引頸期盼，不過3C達人Tim哥就提醒，只要用錯「充電方式」，很容易就會耗損電池壽命，就算換成最新款手機，都沒有任何意義，並列出5項絕對要記住的NG行為，提醒用戶一定要注意。

1. 手機從未關機、充電也充整晚



Tim哥指出，許多人怕晚上睡覺臨時有事，因此將手機插著充整晚，其實現在的手機，由於內建的晶片在充飽電後會自動切換，因此就算充整晚也不會傷到電池，不過有很多人從買手機以來，從來沒有關機過，他建議建議最好每週或每天都重新開關機一次，讓資料可以自行修整，不僅對手機比較好，也能幫助延長壽命。

2.等到完全沒電才充電

Tim哥指出，手機大多採鋰電池，且在充電循環約500次後（從100%-0%、0%-100%），電池效能就會下降、老化。因此電池盡量不要耗到20%以下，充電也不用一定要充到100%，差不多到90%就可以，千萬別等到 0% 才充電因為會非常傷手機，建議在手機電力剩20%左右，就應該拿去充電。

3.在悶熱環境充電

Tim哥指出，現今不少人喜歡在洗澡時或去三溫暖時把手機放在旁邊充電，但潮濕的環境其實容易傷到電池，線路也可能會短路，而剛發動的車子上，也是過熱的環境，都不適合帶手機進去充電，若馬上充電也很容易讓電池受損，線路也可能會短路，對電池也是不太好。

4.剛拿到新手機就馬上充電

Tim哥指出，現在的新手機與過往不同，即便是剛拿到手，打開幾乎也都是滿電的狀態，不需要額外重新充電，且用戶只要發現電力到達100%，就可以立即使用，不用擔心會損害到電池。

5.切勿邊用邊充

Tim哥強調，許多人害怕臨時沒電，因此有了邊充邊用手機的習慣，雖然此舉對於電池本身不會傷害，但電池怕熱，邊充邊使用時容易使手機發燙，多少會影響電池，因此當發現手機正在發熱時，建議暫時不要使用手機。