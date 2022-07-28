實測》華碩發表旗艦新機Zenfone 9！搭載高通全新晶片　2萬以內帶回家！

▲華碩發表旗艦新機Zenfone 9。（圖／記者吳康瑋攝）

記者吳康瑋／綜合報導

電子品牌大廠華碩（2357）跨足手機事業多年，繼日前發表新一代電競手機 ROG Phone 6 後，華碩也於今（28）日正式發表年度旗艦新機 「Zenfone 9」。華碩指出，該機搭載以台積電4 奈米製程技術打造之高通Snapdragon 8+ Gen 1 手機晶片的，將帶給用戶給好的使用體驗，有望替營運表現增添新動能。

華碩指出，該機為小尺寸機型設計，用戶單手使用剛剛好，5.9吋輕巧機身－全新砂岩紋路質感背蓋，絕佳觸感且不沾指紋，且搭載六軸防手震 Hybrid 雲台讓攝影功能更好使用。而該雲台可自動校正正負三度內的晃動，整合OIS跟EIS 防手震技術，無論是動態拍照、錄影或夜拍，都能避免畫面模糊或殘影，呈現超穩定清晰的拍攝效果。

▲華碩新機Zenfone 9，共有四種新顏色。（圖／記者吳康瑋攝）

華碩指出，該機主鏡頭搭載5000 萬畫素 SONY IMX 766；超廣角鏡頭搭載1200 萬畫素 SONY IMX 363並支援四公分微距拍攝，且團隊特地新增「光軌」攝影模式：車軌 / 光軌 / 星軌 / 流水，輕鬆拍攝長曝美景；不過其特殊搭載的「光軌」攝影模式目前為Beta階段僅供搶先體驗，正式版本待更新，懇請期待。

▲華碩新機規格曝光。（圖／記者吳康瑋攝）

華碩指出，團隊為讓全機效能更好，搭載「高通 Snapdragon 8+ Gen 1 5G旗艦處理器」其最高支援16GB/256GB，而整隻手機4300mAh超大電量，讓續航效果更好，其待機時間經統計可長達14天，影片連續播放「18.5小時」、網頁連續瀏覽13小時，續航效果令人驚艷。

▲華碩指出，只要雙擊背蓋就可迅速開啟相機/手電筒/影音媒體或進行螢幕截圖。（圖／記者吳康瑋攝）

華碩指出，該機也可以支援「QC 4.0 / PD 3.0 閃電快充」，防水更好（IP68 防水防塵），其螢幕也採用更好的「120hz AMOLED面板」，將帶給大家更好的使用體驗。而本身擁有雙立體聲喇叭+ 3.5mm耳機孔，Dirac 頂級音效調校及具備Hi-Res認證讓音質全面提升。

▲華碩指出，凡購買這台新手機都送一組「Connex 智慧擴充配件組」，含有多功能手機殼、感應式手機架、便攜卡夾。（圖／記者吳康瑋攝）

華碩強調，凡購機都將搭配送出一組「Connex 智慧擴充配件組」內含：多功能手機殼、感應式手機架、便攜卡夾；以及「快取背包配件」，其可以相容各式包款，為單手攝影提供更好的體驗。此外，這隻新手機、共有「午夜黑／鏡月白／隕石藍／澄日紅」以上4種顏色，全新風格帶來全新體驗。

▲華碩發表旗艦新機Zenfone 9。（圖／記者吳康瑋攝）