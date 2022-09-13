5款iPhone舊機「更新iOS 16」電池續航變強　實測最多增近2小時

▲5款iPhone更新iOS 16後，實測續航力提升。（圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果13日正式釋出iOS 16升級，支援iPhone 8、iPhone SE 2 以上的機款進行更新。國外知名YouTuber《iAppleBytes》特別拍片實測，測試歷代6款iPhone在升級iOS 16後的電池續航力及Geekbench的效能跑分結果。

這次《iAppleBytes》實測iPhone 8、iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13從滿電到電力耗盡的時間，以比較iOS 16與iOS 15.7升級前後的續航差異。

結果顯示，只有iPhone 8的續航力下滑約16分鐘，其他5款手機續航力都提升，其中以iPhone 13進步最多，比iOS 15.7版本多出1小時46分鐘。其次是iPhone 12，升級iOS 16後也比原先高出1小時22分鐘。

第三名是iPhone XR，比起前一個版本，提升59分鐘；第四名是iPhone 11，提升30分鐘；第五名iPhone SE提升26分鐘。

▼《iAppleBytes》先前也曾實測iOS15.7的續航力，螢幕上可見持續時間。（圖／翻攝自YouTube／iAppleBytes）

▼《iAppleBytes》這次測試6款iPhone，發現其中5款續航力皆有提升。（圖／翻攝自YouTube／iAppleBytes）

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